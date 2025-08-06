На Аэродроме в Гатчине строится храм
1 августа Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин освящения колоколов строящегося храма в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в микрорайоне «Аэродром» города Гатчины.
Рубрики: Религия
Как сообщает пресс-служба Гатчинской епархии, в храме архипастыря приветствовал ктитор и строитель храма Константин Александрович Хребтов. Владыке сослужили благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Феер и духовенство Ильинского храма Гатчины.
По окончании освящения колоколов Константин Хребтов рассказал правящему архиерею о проделанных работах и планах по благоустройству территории.
Фото Гатчинской епархии
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