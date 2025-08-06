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На Аэродроме в Гатчине строится храм

1 августа Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин освящения колоколов строящегося храма в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в микрорайоне «Аэродром» города Гатчины.

Рубрики:  Религия

Как сообщает пресс-служба Гатчинской епархии, в храме архипастыря приветствовал ктитор и строитель храма Константин Александрович Хребтов. Владыке сослужили благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Феер и духовенство Ильинского храма Гатчины.

По окончании освящения колоколов Константин Хребтов рассказал правящему архиерею о проделанных работах и планах по благоустройству территории.

Фото Гатчинской епархии