Праздник единства и гордости
«Дождь? Нет, просто Ленинградская область умывается перед праздником!» — шутили киришане 2 августа, поправляя промокшие флаги. Город, переживший войну и ставший промышленным сердцем региона, в этот день превратился в большую праздничную площадку. 98 лет — это не круглая дата, но именно сейчас, глядя на новые мосты через Волхов и слыша детский смех на фестивалях, понимаешь: область не просто отмечает годовщину, а демонстрирует уверенный путь вперёд.
Празднование началось с красочного шествия делегаций всех районов 47-го региона. От Волховской набережной по улице Советской двинулась колонна, в которой главы муниципалитетов шли бок о бок со своими земляками, среди которых и ветераны, и молодёжь.
- Каждый район привёз свою «визитную карточку», — поделился впечатлениями житель Киришей Андрей Петров. — Особенно запомнились волховские рыбаки в традиционной одежде и мастерицы с вышивками.
Шествие завершилось у администрации, где развернулась выставка достижений региональных предприятий.
Торжественную часть открыл губернатор Александр Дрозденко:
- Что собой представляет на сегодняшний день Ленинградская область? Это большая многоотраслевая сбалансированная экономика, регион, который входит в топ-лист по инвестиционной привлекательности. Он занимает одно из ведущих мест по объёму инвестиций в экономику и строительству инфраструктуры — и лидирующее место по строительству и сдаче жилья. Регион, который умело, умно и по-хозяйски решает проблемы транспортной доступности и торговой логистики, исходя из своего географического положения.
В ходе торжеств с поздравлением к жителям региона обратился директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он подчеркнул историческую значимость территории и отметил достижения области в современных условиях.
- Сегодня Ленинградская область занимает ведущие позиции по уровню технологического развития и эффективности промышленного и сельскохозяйственного производства. Здесь проходят важнейшие транспортные и энергетические артерии, — сказал он.
- Мы подходим к 100-летию с новыми успехами. Ленинградская область в 2025 году увеличит свои возможности по доходам бюджета. Экономика работает эффективно — это даёт нам возможность выполнять все наши социальные программы, оказывать помощь нуждающимся и тем, кто защищает нас и нашу Родину, — сказал председатель Заксобрания Сергей Бебенин.
Прямо на сцене звания почётных граждан Ленинградской области были вручены Валерию Енину — участнику СВО, Герою России и слушателю второго потока программы «Время Героев» и Владимиру Царёву — председателю СПК «Будогощь», ветерану сельскохозяйственной отрасли 47-го региона. (Очерки об этих ленинградцах читайте на следующих страницах «Ленинградской панорамы».)
Город мастеров и вкуса
На центральной площади Киришей развернулся настоящий «Город мастеров» — интерактивное пространство, где каждый посетитель мог прикоснуться к народным промыслам 47-го региона. Четыре тематические зоны представили уникальные мастер-классы от разных районов.
В зоне Кингисеппского, например, царила атмосфера творчества — дети с увлечением лепили из пластилина морских обитателей.
— Мы специально выбрали простые формы, чтобы каждый ребёнок, независимо от возраста, смог создать свой маленький шедевр, — пояснили организаторы, пока рядом мальчик лет семи с гордостью демонстрировал слепленного им осьминога.
Киришский район познакомил гостей с искусством кружевоплетения. Под руководством опытных наставников посетители осваивали азы этого старинного ремесла, создавая яркие «фенечки».
— Это наше культурное наследие, которое мы бережно сохраняем, — рассказывали мастера, показывая основные приёмы плетения.
Особый интерес вызвало пространство Кировского района, где учили создавать традиционные куклы-обереги.
— Главное — вкладывать в работу добрые мысли, — объясняли мастерицы, помогая участникам скручивать куколку без единого стежка. Многие посетители признавались, что обязательно повесят такой оберег у себя дома.
Волховский район представил необычный мастер-класс — создание карты Ленинградской области в форме бабочки. Этот символ прекрасно отражает развитие нашего региона, отметили организаторы, помогая гостям аккуратно склеивать цветные элементы.
Лодейнопольский район показал «машину времени» в эпоху Петра I, с корабелами и пушкарями, Приозерский район — космическое путешествие к звёздам, Тосненский район — ностальгический калейдоскоп советских профессий.
Пока официальные лица выступали с трибуны, на Волховской набережной кипела праздничная жизнь. На гастрофестивале «Вкусы 47 региона» можно было попробовать продукты со всей области — от лужских сыров до волховской рыбы.
Дети с восторгом участвовали в мастер-классах, а взрослые наслаждались концертной программой. Вечером небо над Киришами озарил праздничный салют, ставший яркой точкой в череде торжественных мероприятий.
Всё для Победы
Девочка-волонтёр изготовила для Александра Дрозденко памятный браслет с надписью #мыВместе. Эти аксессуары создаются добровольцами из Киришского района в поддержку наших военных.
— Наши волонтёры — настоящие герои тыла. Каждый изготовленный маскировочный комплект и каждая собранная посылка — это вклад в общее дело. Благодаря их усердию и искренней заботе бойцы получают не просто помощь, а ощущение надёжной поддержки с тыла, — подчеркнул губернатор.
Волонтёры Киришей также плетут маскировочные сети и собирают для фронта самое необходимое — от медикаментов до предметов быта.
В рамках праздника к стеле «Город воинской доблести» в Киришах возложили цветы члены Правительства Ленобласти, депутаты федерального и регионального уровней, зарубежные делегации из Китая, Индии, Армении, Беларуси и Казахстана, а также представители консульского корпуса Петербурга. Это стало знаком уважения к земле, где ценят и сохраняют память о подвигах предыдущих поколений.
Завершая праздник, губернатор объявил, что в 2026 году столицей празднования Дня рождения региона станет Ивангород, а 100-летний юбилей примет Гатчина. Следующий, 2026 год объявлен Годом Команды созидания: главные задачи — повышение качества жизни и работа на нашу Победу!
КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО