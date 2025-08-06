Праздник единства и гордости

Празднование началось с кра­сочного шествия делегаций всех районов 47-го региона. От Волховской набережной по улице Советской двинулась ко­лонна, в которой главы муни­ципалитетов шли бок о бок со своими земляками, среди кото­рых и ветераны, и молодёжь.

- Каждый район привёз свою «визитную карточку», — по­делился впечатлениями житель Киришей Андрей Петров. — Особенно запомнились волховские рыбаки в традиционной одежде и мастерицы с вышивками.

Шествие завершилось у адми­нистрации, где развернулась вы­ставка достижений региональных предприятий.

Торжественную часть открыл губернатор Александр Дрозденко:

- Что собой представляет на сегодняшний день Ленинград­ская область? Это большая мно­гоотраслевая сбалансированная экономика, регион, который вхо­дит в топ-лист по инвестицион­ной привлекательности. Он за­нимает одно из ведущих мест по объёму инвестиций в экономи­ку и строительству инфраструк­туры — и лидирующее место по строитель­ству и сдаче жи­лья. Регион, кото­рый умело, умно и по-хозяйски ре­шает проблемы транспортной до­ступности и торговой логистики, исходя из своего географическо­го положения.

В ходе торжеств с поздравле­нием к жителям региона обра­тился директор Службы внеш­ней разведки России Сергей Нарышкин. Он подчеркнул историческую значимость террито­рии и отметил достижения обла­сти в современных условиях.

- Сегодня Ленинградская об­ласть занимает ведущие позиции по уровню технологического раз­вития и эффективности промыш­ленного и сельскохозяйственного производства. Здесь проходят важ­нейшие транспортные и энергети­ческие артерии, — сказал он.

- Мы подходим к 100-летию с новыми успехами. Ленинград­ская область в 2025 году увеличит свои возможности по доходам бюджета. Экономика работает эф­фективно — это даёт нам возмож­ность выполнять все наши соци­альные програм­мы, оказывать помощь нужда­ющимся и тем, кто защищает нас и нашу Родину, — сказал председа­тель Заксобрания Сергей Бебенин.

Прямо на сцене звания по­чётных граждан Ленинградской области были вручены Валерию Енину — участнику СВО, Герою России и слушателю второго по­тока программы «Время Героев» и Владимиру Царёву — предсе­дателю СПК «Будогощь», ветера­ну сельскохозяйственной отрас­ли 47-го региона. (Очерки об этих ленинградцах читайте на следу­ющих страницах «Ленинградской панорамы».)

Город мастеров и вкуса

На центральной площади Кири­шей развернулся настоящий «Го­род мастеров» — интерактивное пространство, где каждый посе­титель мог прикоснуться к на­родным промыслам 47-го реги­она. Четыре тематические зоны представили уникальные мастер-классы от разных районов.

В зоне Кингисеппского, на­пример, царила атмосфера творчества — дети с увлечени­ем лепили из пластилина мор­ских обитателей.

— Мы специально выбрали простые формы, чтобы каждый ребёнок, независимо от возрас­та, смог создать свой маленький шедевр, — пояснили организа­торы, пока рядом мальчик лет семи с гордостью демонстриро­вал слепленного им осьминога.

Киришский район познакомил гостей с искусством кружевопле­тения. Под руководством опытных наставников посетители осваива­ли азы этого старинного ремесла, создавая яркие «фенечки».

— Это наше культурное на­следие, которое мы бережно сохраняем, — рассказывали ма­стера, показывая основные при­ёмы плетения.

Особый интерес вызвало пространство Кировского района, где учили создавать тради­ционные куклы-обереги.

— Главное — вкладывать в ра­боту добрые мысли, — объясняли мастерицы, помогая участникам скручивать куколку без единого стежка. Многие посетители при­знавались, что обязательно пове­сят такой оберег у себя дома.

Волховский район представил необычный мастер-класс — со­здание карты Ленинградской об­ласти в форме бабочки. Этот сим­вол прекрасно отражает развитие нашего региона, отметили органи­заторы, помогая гостям аккуратно склеивать цветные элементы.

Лодейнопольский район пока­зал «машину времени» в эпоху Пе­тра I, с корабелами и пушкарями, Приозерский район — космиче­ское путешествие к звёздам, Тос­ненский район — ностальгический калейдоскоп советских профессий.

Пока официальные лица вы­ступали с трибуны, на Волховской набережной кипела праздничная жизнь. На гастрофестивале «Вку­сы 47 региона» можно было по­пробовать продукты со всей об­ласти — от лужских сыров до волховской рыбы.

Дети с восторгом участвовали в мастер-классах, а взрослые на­слаждались концертной програм­мой. Вечером небо над Киришами озарил праздничный салют, став­ший яркой точкой в череде тор­жественных мероприятий.

Всё для Победы

Девочка-волонтёр изготовила для Александра Дрозденко памятный браслет с надписью #мыВместе. Эти аксессуары создаются добро­вольцами из Киришского района в поддержку наших военных.

— Наши волонтёры — насто­ящие герои тыла. Каждый из­готовленный маскировочный комплект и каждая собранная посылка — это вклад в общее де­ло. Благодаря их усердию и ис­кренней заботе бойцы получают не просто помощь, а ощущение надёжной поддержки с тыла, — подчеркнул губернатор.

Волонтёры Киришей также плетут маскировочные сети и со­бирают для фронта самое необходимое — от медикаментов до предметов быта.

В рамках праздника к стеле «Город воинской доблести» в Ки­ришах возложили цветы члены Правительства Ленобласти, де­путаты федерального и регио­нального уровней, зарубежные делегации из Китая, Индии, Арме­нии, Беларуси и Казахстана, а так­же представители консульско­го корпуса Петербурга. Это стало знаком уважения к земле, где це­нят и сохраняют память о подви­гах предыдущих поколений.

Завершая праздник, губер­натор объявил, что в 2026 го­ду столицей празднования Дня рождения региона станет Иван­город, а 100-летний юбилей примет Гатчина. Следующий, 2026 год объявлен Годом Ко­манды созидания: главные зада­чи — повышение качества жиз­ни и работа на нашу Победу!

КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО