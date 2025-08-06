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"Водоканал" уведомляет об отключении холодной воды 7 августа

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода 07.08.2025г с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23, 25 (магазин), 27, 29;

ул. Володарского, д. 28, 30, 32 (школа).