196 жителей Ленинградской области участвуют в конкурсе Знание.Лектор

Всего на конкурс Знание.Лектор подано 196 заявок от Ленинградской области — это 2-е место по Северо-Западному федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Культура и искусство» и «Экономика, бизнес и право».

Ленинградскую область в номинации «Наука и технологии» представляет младший научный сотрудник Института цитологии РАН, заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов (СМУиС) при Институте цитологии Юлия Гненная. Помимо основной деятельности Юлия является ведущим лектором санкт-петербургского «Музея мозга» и сотрудником Центра психологической безопасности. Также она создала курс по нормализации сна. В рамках конкурса Знание.Лектор Юлия расскажет о биологии сна, а также о молекулярной и клеточной биологии.

В специальной номинации «Сохранение памяти о Великой Победе» выступит Артем Пастухов — инженер по механизации и автоматизации в Научно-техническом центре «Северо-Западная Лаборатория», а также координатор направления «Моя история» Ленинградского областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и руководитель Добро.Центра межрегиональной общественной организации «Северо-Запад». С 2022 года Артем провел более 30 «Уроков памяти» на историко-патриотические темы: «День защитника Отечества», «Сталинградская битва», «День неизвестного солдата». В рамках конкурса Знание.Лектор он продолжит просвещать слушателей на тему Великой Победы.

«Мы в очередной раз обновили рекорд по количеству заявок на конкурс, и для нас это важный индикатор работы по масштабированию и популяризации просветительской деятельности. К нам присоединяется все больше людей, потому что они чувствуют важность передачи знаний, чувствуют в себе силы заниматься этим ответственным, общественно важным делом. Для нас этот конкурс — кузница кадров, и мы с большим вниманием будем следить за его этапами. Всех победителей будем ждать в лекторском сообществе Российского общества "Знание"», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Среди конкурсантов Знание.Лектор — 19 участников спецоперации. Они ведут просветительскую деятельность в зоне боевых действий и в родных регионах: проводят мастер-классы по тактической медицине, обучение по оказанию первой психологической помощи для семей военнослужащих, жителей приграничья и переселенцев, организуют военно-спортивные лагерные смены. Для конкурса Знание.Лектор они выбрали самые разные тематики лекций: от СВО до прорывов российских ученых и конституционного права.

В Знание.Лектор участвуют и представители силовых структур: старший разведчик спецназа Главного разведывательного управления Генштаба России, заместитель командира воинской части по военно-политической работе в Росгвардии, офицер Главного военно-политического управления Росгвардии и др.

Участники Знание.Лектор активно трудятся в тылу: вывозят детей и беременных женщин с обстреливаемых территорий; лично доставляют гуманитарную помощь бойцам и жителям новых регионов, часть из которой изготавливают на 3D-принтерах; плетут маскировочные сети и браслеты выживания; шьют постельное белье для военных госпиталей; оказывают психологическую помощь военным; организуют логистические склады для нужд СВО. Опытом поддержки бойцов поделятся и управленцы: вице-президент Ассоциации волонтеров СВО, председатель Межрегиональной Общественной благотворительной организации «Армия тыла» и др.

Многие конкурсанты — обладатели почетных званий и наград за достижения перед Родиной: ветеран боевых действий, ветеран пожарной охраны, ветеран труда, почетный работник сферы образования РФ, почетный работник просвещения и воспитания РФ и др.

2 116 лекторов занимаются волонтерством и благотворительностью: ликвидируют последствия разлива мазута на Черноморском побережье, помогают тяжелобольным детям, пожилым людям и приютам для животных, оказывают бесплатные юридические консультации, благоустраивают памятные места, занимаются донорством крови и костного мозга.

128 участников Знание.Лектор имеют ученые звания. Отечественную науку на конкурсе представляют первый в России инженер-разработчик очков смешанной и дополненной реальности; начальник научно-исследовательской лаборатории глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов; обладатель восьми патентов на программы ЭВМ; два нейрохирурга высшей категории; представители редких специальностей: геммолог, неонатолог, африканист и др.

Демография участников Знание.Лектор разнообразна: это люди от 14 до 70 лет из около 3 800 населенных пунктов, включая села с населением менее тысячи жителей. 220 конкурсантов являются многодетными родителями. Самой популярной тематической номинацией у россиян стала «Карьера и саморазвитие».

До 28 сентября идет прием заявок в новой специальной номинации Знание.Лектор — «Лучший преподаватель курса "Основы российской государственности"», учрежденной при поддержке Минобрнауки РФ. Участникам предложено выбрать одну из десяти тем, рассматривающих различные грани российской государственности. В номинации будут выявлены десять победителей в рамках всех тематик и один победитель онлайн-голосования, которое пройдет среди финалистов студенческого конкурса на платформе «ДНК России».

Знание.Лектор — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 5 лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 16 тыс. лекций. Пятый сезон проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Информационным партнером конкурса выступает телерадиокомпания «Звезда».