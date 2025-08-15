Как спасаться от коварной болезни, рассказал нейрохирург, врач-невролог Гатчинской КМБ Сергей Милосердов. Большую часть своей медицинской практики доктор посвятил краниальным и реперфузионным операциям, спасая пациентов с геморрагическими и ишемическими инсультами в одной из клиник Подмосковья. Но параллельно приходилось лечить и остеохондроз, который неминуемо попадает в поле зрения нейрохирурга. Потому что, как говорит Сергей Сергеевич, этим заболеванием страдают все, а удаление грыжи межпозвоночного диска – самая частая операция в нейрохирургии.

Виновата амортизация

Остеохондроз – расплата за прямохождение: напасть возникла, когда человек ушел от своих четвероногих собратьев – встал на две ноги, и нагрузка на позвоночный столб перераспределилась сверху вниз. Но это не повод становиться на четвереньки.

- Кроме эволюционного, есть и социальный фактор, – говорит Сергей Милосердов. - Когда мы сидим, из амортизации нашего веса выключаются ноги. Вдобавок мало кто из нас сидит правильно, с хорошей осанкой, так что вся нагрузка приходится на поясницу. Плюс образ жизни большинства современных людей не соответствует замыслу природы: от хищников мы не бегаем, добычу не ловим, физическая нагрузка мала, мышечная система слабее, чем должна быть, и плохо держит вес тела, тем более если он избыточен.

Но наш вес – не чемодан, который можно бросить – эту нагрузку никуда не деть, и она переходит на осевую конструкцию, в результате чего позвоночный столб постепенно разрушается. Заболевание наиболее значимое с точки зрения охвата. Нет, наверное, ни одного человека, у которого бы после тридцати лет ни разу не болела спина. В нашей стране

остеохондроз – одна из главных причин нетрудоспособности, когда люди берут больничный.

- Что это вообще такое?

- Собственно, название «остео-хондроз» уже устарело. Сейчас это называется ДДЗП – дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Наш организм старается оградить нас от проблем и не сообщать о них, поэтому, когда включается компенсаторный механизм, мы об этом не знаем – до поры до времени. Бывают «звоночки», но человек не реагирует, пока изменения не станут уже фатальными. Это самая неприятная особенность остеохондроза: он необратим.

Мы можем только не допустить дальнейшего его развития и убрать то, что вызывает симптомы. Любое лечение остеохондроза – будь то таблетки, капельницы, уколы, операции, малоинвазивные вмешательства – это симптоматическая терапия. Единственное патофизиологическое лечение – направленное на причину заболевания – это адекватные физические нагрузки, при которых тонус мышц спины будет настолько высоким, чтобы эти мышцы брали на себя нагрузку, как то задумала природа. Тогда нагрузка не будет переходить на позвоночный столб, и он не будет в результате этого разрушаться.

Фасеточные суставы

- Что именно поражает остеохондроз в позвоночнике?

- Страдает всё в комплексе: позвонки – кости, суставно-связочный аппарат и межпозвоночные диски. Организм начинает подстраиваться, чтобы у нас не болело и мы могли дальше бегать за добычей – организм-то не в курсе, что всё цифровизировано и за мясом можно в магазин сходить. Поэтому о наличии заболевания мы узнаем слишком поздно.

В врачебной практике остео-хондроз мы делим условно на три стадии. Первая – это мышечно-тонический синдром, на который молодые люди обычно не обращают внимания. Защемленная шея, потягивающие болевые ощущения – первый сигнал, что мышца ушла в спазм. Это вызывает локальную боль, которая сама проходит. И это уже говорит о том, что наши мышцы не справляются.

Второй стадией называют стадию «фасеточных суставов» – фасеточный синдром, заключающийся в болезни суставов в позвоночнике. Позвоночные суставы, как и все остальные суставы в организме, это шарниры, которые должны просто двигаться, но не нести никакой нагрузки. Соответственно, когда мышцы спины не справились, нагрузка переходит на суставы, которые еще пока двигаются во все стороны. Эта стадия в большинстве случаев хорошо лечится консервативно, симптоматически. Мы снимаем боль и воспаление в конкретных суставах, и эта боль на какое-то время из жизни человека уходит.

В запущенных случаях эти суставы – опять же, чтобы выдержать нагрузку – начинают разрастаться, и это может превратиться в хирургическую проблему. Потому что, если разросшийся сустав начнет зажимать нервы, идущие из позвоночника к конечностям, лечить его придется хирургически – сустав таблетками не уменьшить никак.

Грыжа, которая «звучит»

- Третья условная стадия, когда проблему нужно решать только хирургическим путем – это, как правило, грыжа.

- Что такое эта грыжа?

- Грыжа – это выпячивание межпозвоночного диска, и сама по себе она ни на что не влияет. Но! Диск – это своего рода прослойка между позвонками, выполняющая амортизирующую функцию. Диск состоит из пульпозного ядра (это мягкая геле-образная структура, которая, собственно, и амортизирует наши движения), окруженного плотной жесткой структурой – фиброзным кольцом. Постепенно, когда сила, которую нужно амортизировать, превышает возможности диска, фиброзное кольцо начинает разрушаться, потому что пульпозное ядро выдавливается из него, как из тюбика.

Сначала оно прогибает фиброзное кольцо – это называется протрузией, которая еще не представляет опасности, а затем прорывает. Пульпозное ядро выпадает в пространство около позвоночника, и тут очень важно, куда оно выпадет. К сожалению, почти всегда оно выпадает туда, куда не надо. Если бы пульпозное ядро выпадало вперед, оно бы вообще никакой проблемы не создавало. Но обычно ядро выпадает назад, а в задних структурах позвоночника находится спинной мозг – нервы, идущие от головы ко всем частям тела. Позвоночный канал – узкий, деться там некуда, и выпавшее пульпозное ядро зажимает нервы. Появляются симптомы грыжи. Как правило, она образуется либо в шейном, либо в поясничном отделе, и тогда возникает боль в ноге или в руке. И тут уже нужно хирургическое лечение – не для того, чтобы грыжу вылечить, а чтобы освободить нервный корень.

- Каковы признаки грыжи?

- Первый и самый «безболезненный» признак – это, как ни парадоксально, боль. Потому что боль можно купировать. Дальше начинается страшное: онемение, снижение чувствительности и, в конце концов, двигательные нарушения – нога или рука начинают плохо двигаться. Пациентам, которые не могут решиться на операцию, я объясняю: даже сделанная идеально и быстро операция не восстанавливает нерв полностью – она убирает компрессию, но нерв потом нужно восстанавливать отдельно.

Соответственно, если походить некоторое время с грыжей, которая сдавливает нерв, потом последует такая же реабилитация по восстановлению нервной структуры, как после инсультов. А это уже инвалидизация и большая проблема для любого человека.

- У кого чаще возникают грыжи? У тяжеловесов, грузчиков?

- В практике врача это далеко не главные пациенты: у них есть регулярная физическая нагрузка. Среди спортсменов чаще всего на операционном столе у нейрохирурга оказываются… гольфисты. Большинство мировых чемпионов по гольфу перенесли по пять-шесть операций. Это тоже важный момент: скручивание – самое опасное движение для позвоночника. Наш позвоночник не рассчитан на нагрузки в скручивании, и самое страшное, когда люди начинают скручиваться с весом: берут гирю и давай с ней крутиться. Вот тут мы, скорее всего, получим грыжу, которую придется оперировать.

- Грыжу всегда оперируют?

- Нет. Оперируется только та грыжа, которая «звучит», как говорят медики. Если грыжа не вызывает симптомов, ничего с ней делать не надо, независимо от ее размеров. А если грыжа уже выпала и тем более если она давит на нервные корешки, ее надо оперировать, даже если размер – два миллиметра.

Пить и не курить

- С какого возраста начинается остеохондроз?

- Еще ни один человек после тридцати не получил результат МРТ спины, в котором написано: «Норма». И не получит. Везде будет много «страшных» слов, в которых без врача не разберешься. А врач посмотрит и скажет, что всё нормально. Потому что эти изменения происходят у всех – также, как и атеросклероз. Но болезнью стариков остеохондроз не назвать – люди и в двадцать пять этим болеют. Это результат неправильного образа жизни. И остеохондроз молодеет, поскольку современные дети тоже мало двигаются. Сейчас уже и подростков иногда оперируют по поводу грыж. Отсутствие нормальной физической активности рано или поздно к этому приводит.

- Как самому понять, есть остеохондроз или нет?

- Если у вас хоть раз болела спина на фоне полного здоровья (за исключением случаев травматизации, подъема тяжестей, переохлаждения), велика вероятность остеохондроза. Как правило, это тянущая боль в пояснице или в грудном отделе, в шее. Дискомфорт. И то, что начались следующие стадии остеохондроза, не значит, что первая закончилась: мышечно-тоническая стадия приводит к целому вороху симптомов.

Например, часто возникающая головная боль напряжения связана с перенапряжением затылочных мышц. Стресс, плохой сон приводят к рефлекторному спазму мышц шеи и, как следствие, к постоянным головным болям – это тоже остеохондроз.

Острая боль в грудной клетке – межреберная невралгия – патология, которую часто путают с инфарктом. Это еще одна не очень приятная анатомическая особенность человека: межреберные нервы находятся в мышечных футлярах, и когда эти мышцы сжимаются, они сжимают нерв. И это тот же самый мышечно-тонический синдром, только не в спине, а в межреберье.

- Что может спровоцировать остеохондроз у здорового, на первый взгляд, человека?

- Основные факторы риска спинальных заболеваний – это курение, гиподинамия, дегидратация и лишний вес. Нет артерий, которые бы снабжали кровью межпозвоночные диски – они снабжаются диффузно из находящихся рядом тканей. И когда микроциркуляция нарушена из-за курения или недостаточного поступления жидкости, диски становятся более хрупкими и разрушаются быстрее. С лишним весом тоже всё понятно: чем больший вес организму надо нести, тем быстрее разрушается позвоночник.

Поэтому основные меры профилактики заболеваний спины – это отказ от курения, нормализация веса, соблюдение питьевого режима (в среднем – два литра воды в сутки) и адекватные физические нагрузки. Причем эти простые рекомендации благотворно влияют и на другие органы, и состояние организма в целом. Например, нормальная физическая активность необходима для сердечно-сосудистой системы, для стабильного психологического состояния.

Когда наш образ жизни приближен к естественному, здоровье сохранить проще. Это не значит, что надо возвращаться в первобытное состояние – достаточно поддерживать адекватную физическую, социальную и умственную активность. Вопрос почти всегда может быть решен с помощью просвещения. Если люди начнут следить за тонусом мышц спины, количество этих пациентов снизится. В 95% случаев нормальных физических нагрузок хватает, чтобы избежать проблем.

Спина прошла? Упал, отжался!

- Сергей Сергеевич, а какая именно физическая активность поможет в борьбе с остео-

хондрозом? Вот гольф уже вычеркиваем, гольфисты в группе риска…

- Для профилактики остеохондроза есть конкретные упражнения на тонус мышц спины, лечебная физкультура. Если говорить более широко, молодым людям (лет до 55) показан фитнес, тренажерный зал (лучше с тренером) или бассейн. Но ходить в бассейн раз в неделю – мало, надо раза три-четыре и при этом плавать правильно. Инстинктивное плавание может, наоборот, привести к проблемам с шеей.

Всем пациентам, которые не могут вот так взять и по назначению врача завтра же пойти в спортзал, я рекомендую начать хотя бы дома с банальной зарядки: отжиманий, приседаний, упражнений на пресс. Это даст базовый подъем тонуса организма – и время, чтобы дойти, наконец, до спортзала.

Пожилым пациентам тоже рекомендуется заниматься хотя бы дома, но только после консультации невролога. Прекрасная практика – скандинавская ходьба, которая уже, к счастью, вошла в моду.

Самое сложное – делать упражнения регулярно и не бросить, когда спина пройдет. Физические нагрузки должны войти в вашу жизнь навсегда.

- А не опасно больным делать упражнения?

- Любые физические нагрузки безопасны, если ваши мышцы к ним готовы. Но если начинать с упражнений, к которым мышцы еще не привыкли, будет только хуже. И еще важный момент: заниматься физическими упражнениями можно, только когда болевой синдром купирован! На высоте боли физическая нагрузка запрещена, иначе проблема обострится.

На отделении общей неврологии пациентам с остеохондрозом мы даем рекомендации Ассоциации травматологов-ортопедов для пациентов, перенесших операции на спине или готовящихся к ним. Это упражнения, которые выполняются лежа. Когда этих нагрузок станет мало, можно переходить к более серьезным.

- Как насчет йоги и «планки», которую часто рекомендуют?

- Все статические нагрузки хороши в целом, но в вопросе остео-

хондроза этого мало: поднять тонус мышц таким способом не получится.

- А массаж?

- Если операция еще не показана, лечение проводится в двух направлениях: анальгезия – снятие боли и снятие мышечного спазма. Снять спазм можно и массажем, и иглоукалыванием, и физиотерапией – путей много. Если после сеанса массажа спина проходит – хорошо. Но надо быть уверенным, что человек, называющий себя массажистом, действительно профессионал.

- Когда надо идти к врачу?

- При любом стойком болевом синдроме. Даже если чувствуете, что это мышца, но она не проходит. Если есть тревожные симптомы – боль в ноге, боль в руке, тянущая боль – немедленно к врачу. Невролог может назначить МРТ для более точной постановки диагноза.

- В городской поликлинике к неврологам – очередь, а если дело не терпит отлагательства? Может быть, пора на операцию?

- Да, неврологи – это специализированные кадры, их не хватает, и запись ведется через терапевта. Дело в том, что терапевт способен разобраться со многими вопросами и определить, действительно ли нужен прием невролога. Однако решить, показана ли операция, может только врач, который эти операции делает – нейрохирург, за ним будет последнее слово, и невролог, осмотрев пациента, может порекомендовать консультацию нейрохирурга. Но нейрохирурги в бюджетной поликлинике в принципе прием не ведут.

- Можно ли получить обстоятельную консультацию невролога или нейрохирурга без очереди, минуя терапевта? И желательно в Гатчине…

- Я веду платный прием как нейрохирург в консультативном центре Гатчинской КМБ по понедельникам. По любым вопросам с болью в спине можно обратиться, запись ведется по телефону: 8-81371-336-16. И, если вам уже поставили диагноз и предлагают операцию, можно прийти за вторым мнением, чтобы точно определить, надо ли оперироваться. Кроме того, в консультативном центре мы сейчас развиваем интервенционные методы лечения боли в спине – это блокада, локальное введение препаратов. Всё это будет полностью доступно пациентам.

- Насколько доступно стационарное лечение остеохондроза в Гатчинской КМБ?

- Наше отделение неврологии сейчас вплотную занялось проблемой остеохондроза, потому что ситуация малоутешительная. С одной стороны, врачей-неврологов очень мало, с другой – нагрузка на них настолько велика, что уделить достаточное время каждому пациенту на приеме в поликлинике не представляется возможным. А пациентов с остеохондрозом – великое множество.

Поэтому мы приглашаем на плановую госпитализацию в отделение неврологии, где мы понаблюдаем пациентов в тандеме невролога и нейрохирурга – и с точки зрения необходимости новых обследований или операций, и с точки зрения терапии в полном объеме – кратности, дозировки и длительности приема конкретных препаратов. Для госпитализации нужно взять в поликлинике направление по форме 0-57 и сдать стандартный набор анализов. Если жареный петух клюнул – боль в спине нестерпимая, до терапевта и невролога не дойти, возможна экстренная госпитализация по скорой. В стационаре мы разберемся, как именно вашу боль вылечить и как не допустить ее повторного развития.

Беседовала Екатерина Дзюба

