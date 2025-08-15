Прокуратура заставила выплатить зарплату
В Гатчинском округе после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере 25 млн рублей.
Рубрики: Прокуратура
Гатчинская городская прокуратура Ленинградской области провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что в ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня» с апреля 2024 года по февраль 2025 года имелись факты образования задолженности по выплате заработной платы перед 15 работниками на общую сумму 25 млн рублей.
С целью защиты прав работников руководителю коммерческой организации внесено представление, виновное лицо привлечено к административной ответственности.
После вмешательства прокуратуры права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
