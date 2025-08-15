Прокуратура заставила выплатить зарплату

Гатчинская городская прокуратура Ленинградской области провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что в ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня» с апреля 2024 года по февраль 2025 года имелись факты образования задолженности по выплате заработной платы перед 15 работниками на общую сумму 25 млн рублей.

С целью защиты прав работников руководителю коммерческой организации внесено представление, виновное лицо привлечено к административной ответственности.

После вмешательства прокуратуры права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.