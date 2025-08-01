Ленинградской области — 98 лет

«История нашего региона — это судьбы людей, которые трудились и защищали Родину, создавали новое и всегда откликались на чужую боль.

Здесь #строимжизнь — учимся, работаем, создаём семьи, растим детей и обязательно поддерживаем друг друга, мечтаем о будущем и создаём это будущее своим трудом. Здесь — ждём домой наших защитников, заботимся об их близких и приближаем победу.

Пусть история Ленинградской области продолжается новыми страницами достижений ленинградцев. Добра и счастья!», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ленинградская область образована постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 августа 1927 года.

Более подробно об истории ее формирования можно прочитать по ссылке.

Сегодня Ленинградская область занимает 1 место в России по инвестициям в промышленное строительство и 3 место по инвестициям в портовую инфраструктуру.

По объему частных инвестиций (по всем отраслям) Ленобласть находится на втором месте, уступая только Москве.

Регион — лидер России по строительству жилья на душу населения.

Занимает первое место в рейтинге Минэкономразвития по поддержке социальных инициатив.

Является лидером лучших практик Минстроя РФ по благоустройству.

Ленинградская область выполнила все показатели национальных проектов и приняла обязательства по 12 обновленным нацпроектам на общую сумму более 82 млрд рублей. Из которых почти 60% – региональное финансирование.

В 2024 году регион посетили 6,5 млн туристов.

За 10 лет в Ленинградской области:

- в 2 раза снизился уровень бедности;

- в 9 раз возросли затраты бюджета на поддержку семей с детьми;

- построено 111 детсадов, 91 школа, 20 ДК, 10 бассейнов, 5 ледовых арен, 19 спортивных комплексов, газифицировано 257 поселений.

Ежегодно регион наращивает объемы финансового обеспечения социальных льгот и гарантий, при этом сохраняя ранее принятые обязательства. Финансирование сферы социальной защиты в 2024 году — Году семьи составило 38,9 млрд рублей. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов СВО, членов их семей.