Новый ФАП для деревни Покровская

Старое строение давно признано аварийным и подлежало демонтажу.

- Проект реализуется в рамках областной программы "Развитие здравоохранения Ленинградской области" и станет значительным шагом к улучшению медицинского обслуживания жителей д. Покровская. Особую благодарность выражаем руководителю Гатчинской клинической межрайонной больницы Павлову Ростиславу Владимировичу за его поддержку и активное участие в реализации этого важного проекта, - поделился главы Пудомягского территориального управления Сергей Якименко.

В этом году будет возведено модульное здание ФАПа. А уже в следующем году будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории: появится спортивная площадка, зоны отдыха, будет организован удобный подъезд к новому ФАПу.

Строительство самого ФАПа реализуется за счет средств областного бюджета. Благоустройство территории будет выполнено за счет средств муниципального бюджета.