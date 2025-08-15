В Гатчинский ЗАГС – 50 лет спустя

Поздравления с 50-летием супружеской жизни были особенно символичны – 15 августа 2025 года в день 50-летие Дворца бракосочетаний. Четыре пятерки, а если сложить оставшиеся цифры, то получится еще одна пятерка! Вот так – вся жизнь на «пять»!

Принимали поздравление замечательных жители Гатчины. Золотые юбиляры Александр Павлович и Татьяна Борисовна Домрачевы зарегистрировали брак в отделе ЗАГС Гатчинского горисполкома Ленинградской области именно в этот день полвека назад - 15 августа 1975 года. Это вторая пара, которая была зарегистрирована в день торжественного открытия Дворца бракосочетания г. Гатчины и Гатчинского района в бывшем особняке действительного статского советника, почетного жителя Гатчины, правителя канцелярии Гатчинского дворцового управления, Ивана Степановича Рождественского.

Торжественная церемония - это не только высокие красивые слова, романтическая музыка, поцелуи, поздравления и подарки, но и такой важный момент, как внесение имен в книгу почетных юбиляров.

Александр Павлович и Татьяна Борисовна Домрачевы живут в Гатчине на ул. 120-й Гатчинской Дивизии. У них две дочери - Елена и Екатерина, а еще четверо внуков - Иван, Анастасия, Кристина и Никита.

Татьяна Борисовна вспоминает, что профессиональных свадебных фотографий, к сожалению, не получилось. Но в семье хранится несколько любительских снимков и как талисман - эффектное свадебное платье из кримплена.

- Большое спасибо за такое прекрасное поздравление. Работникам ЗАГСа желаем больших успехов в личной жизни и замечательной работе на благо города Гатчины. Гатчина - наш любимый город, в котором мы родились и живем. 50 лет назад стояла такая же хорошая летняя погода. Нас встречал великолепный Дворец бракосочетаний. Мы действительно не знали, что попадем на торжественную регистрацию в день открытия ЗАГСа. И сегодня тоже эта торжественная церемония для нас неожиданна. Спасибо большое за приглашение, мы не публичные люди, но очень тронуты, - призналась Татьяна Борисовна.

Вместе с золотыми юбилярами радостные минуты переживали их родные.

- Спасибо огромное за невероятные ощущения, - поблагодарила дочка юбиляров Елена. - Это так волнительно оказаться на свадьбе собственных родителей. На их жизненном пути было много радостных моментов, но было много и горестных. Вчерашний звонок из Гатчинского ЗАКСа и приглашение на торжество - это огромная радость и это говорит, что все-таки мои родители везунчики. Так и продолжайте - оставайтесь счастливыми и везучими людьми.

Золотые юбиляры Николай Николаевич и Наталья Александровна Скороходовы зарегистрировали брак в отделе ЗАГС Гатчинского горисполкома Ленинградской области 16 августа 1975 года. Живут супруги в Гатчине на ул. Беляева. У Николая и Натальи двое детей: дочь Анна и сын Илья. Три внучки - Тамара, Ксения и Дарья. Залогом счастливой семейной жизни юбиляры считают любовь, доверие, терпение и уважение друг к другу.

История знакомства Николая Николаевича и Натальи Александровны началась у танцплощадки «Голландия» в Гатчинском парке. Ухаживания длились около года, было много курьезных историй и отчаянных поступков. И вот 16 августа 1975 года прозвучал свадебный марш, родилась новая семья!

В семье юбиляров существует прекрасные традиции: все праздники и дни рождения отмечать всей семьей и даже с дальними родственниками.

Татьяна Можаева