Коллектив Гатчинского ЗАГСа принимает поздравления и готовится к переменам

- В нашей профессии нужно любить людей – я это точно знаю, - сказала, обращаясь к коллегам, Ольга Куликова. - От всей души поздравляю коллектив с праздником. Желаю профессиональных и творческих успехов. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия! Будьте счастливы!

Ольга Куликова сообщила, что пришло время обновлять здание ЗАГСа в Гатчине, чтобы привлекать сюда молодые пары, в том числе из других регионов. Уже в следующем году здание закроется на реновацию. Также она пообещала, что в обновленном здании сохранится история, и особняк Рождественского не потеряет свое обаяние.

- Все мы вместе с вами с нетерпением ждем, когда в здание Гатчинского ЗАГСа придет ремонт, после которого мы откроем двери в современное помещение, - сказала Ольга Куликова. - Будем надеяться, что увидим в обновленном зале еще больше счастливых семей, счастливых историй, счастливых глаз.

Заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов передал поздравительный адрес от руководителей Гатчинского округа Людмилы Нещадим и Виталия Филоненко.

- 50 лет – это целая эпоха, наполненная радостными событиями, трогательными моментами и бесценными воспоминаниями. За эти годы ЗАГС стал настоящим хранителем семейных ценностей, символом любви и верности. Сколько пар произнесли здесь свои клятвы вечной любви, сколько малышей обрели свои первые документы, сколько счастливых моментов было запечатлено в стенах Дворца! Успехов вам, творчества, креатива! – пожелал Павел Викторович.

Татьяна Можаева