Сиверские дошколята поучаствовали в акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ»
Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» присоединился к Всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», которая проходила с 28 по 30 сентября в честь Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
Акция прошла под эгидой слов Президента Владимира Путина: «Мы стали сильнее, потому что мы вместе!»
В рамках акции в Сиверском кино-культурном центре организована выставка детского рисунка «Одна страна, одна семья, одна Россия!», в которой приняли участие воспитанники детских образовательных учреждений п. Сиверский, п. Дружная горка, деревень Лампово и Белогорка.
Администрация СККЦ «Юбилейный» благодарит коллективы детского сада №54, детского сада № 33, Сиверской школы № 3 (структурное подразделение - дошкольные группы), Белогорской начальной школы - детского сада, детского сада № 2, структурного подразделения дошкольное отделение "Центр развития ребёнка" Сиверской гимназии, детского сада № 28, детского сада № 37 за активное участие и предоставленную детям возможность проявить свой творческий потенциал.
Каждая работа выполнена с большой любовью, несёт в себе тепло и доброту...
Елена Жеребцова