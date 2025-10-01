УРОК ЦИФРЫ: ленинградские школьники погрузились в мир ИИ-агентов

О ИИ-агентах ребятам рассказали заместитель председателя комитета цифрового развития Ленобласти Александр Клечиков и руководитель группы систем управления услугами, процессами и активами ИТ-компании «ОБИТ» Станислав Гуляев.

«ИИ-агенты уже сегодня эволюционировали от простых программ до сложных цифровых «сотрудников»: они пишут код, генерируют изображения, проводят анализ данных, автоматизируют рутину – и это только начало! Изучение ИИ-агентов открывает двери в профессии будущего и даёт понимание того, как будет устроен цифровой мир завтра», – подчеркнул Александр Клечиков.

Станислав Гуляев разъяснил школьникам, какие ИИ -агенты уже есть вокруг нас: светофоры с адаптивным управлением, камеры на дорогах общего пользования, автопилотируемые грузовики и такси, роботы-доставщики; чем ИИ-агент отличается от обычного ИИ и может ли он иметь собственные цели; каким будет будущее с ИИ-агентами: умные города, безопасные дороги, быстрая доставка, помощь в медицине и экологии.

Любой желающий может пройти урок «ИИ-агенты» на сайте проекта. Посмотреть запись открытого урока можно в госпаблике комитета.

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках проекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.