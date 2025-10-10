Читающая Ленобласть: выход на федеральный уровень
До 15 октября открыта регистрация на всероссийские конкурсы для образовательных учреждений и специалистов — «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».
Рубрики: Культура
Проекты являются частью государственной программы по поддержке русского языка и популяризации чтения среди детей и подростков. Финальный этап пройдет в Москве в декабре в рамках IМеждународного форума библиотекарей, где определятся победители.
Подать заявку можно на сайтах:
— «Самая читающая школа России»: https://znanierussia.ru/readingschool;
— «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»: https://znanierussia.ru/bibliotekar.
Дополнительно для участников доступен бесплатный онлайн-курс «Современная школьная библиотека» на платформе «Знание.Академия». Программа поможет библиотекарям освоить актуальные навыки и преобразовать библиотеки в современные просветительские центры.
