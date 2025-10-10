Поиск на сайте
Читающая Ленобласть: выход на федеральный уровень

До 15 октября открыта регистрация на всероссийские конкурсы для образовательных учреждений и специалистов — «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».

Рубрики:  Культура

Проекты являются частью государственной программы по поддержке русского языка и популяризации чтения среди детей и подростков. Финальный этап пройдет в Москве в декабре в рамках IМеждународного форума библиотекарей, где определятся победители.

Подать заявку можно на сайтах:

— «Самая читающая школа России»: https://znanierussia.ru/readingschool;

— «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»: https://znanierussia.ru/bibliotekar.

Дополнительно для участников доступен бесплатный онлайн-курс «Современная школьная библиотека» на платформе «Знание.Академия». Программа поможет библиотекарям освоить актуальные навыки и преобразовать библиотеки в современные просветительские центры.

 