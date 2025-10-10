Появится ли в России День многодетной семьи?

В повестку дня заседания вошли региональные инициативы, требующие принятия решений на федеральном уровне. Первым из них рассмотрели обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину об установлении в России Дня многодетной семьи. Его коллегам представила председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению Лена Лукачёва. «День многодетной семьи имеет большое значение для Российской Федерации и призван напомнить о важности сохранения традиционных семейных ценностей и укрепления семьи как основы общества», - отметила в своем выступлении депутат, уточнив, что на региональном уровне такой праздник уже установлен в пяти субъектах Северо-Запада.

В ходе обсуждения парламентарии поделились региональным опытом популяризации многодетности. Татьяна Бездетко рассказала коллегам о том, что в Ленинградской области чествуют многодетные семьи в июле, в День семьи, любви и верности, и, хотя пока в нашем регионе День многодетной семьи законодательно не установлен, такая инициатива недавно обсуждалась на Комиссии по рассмотрению предложений об установлении праздничных дней и памятных дат Ленинградской области. В итоге члены комитета ПАСЗР согласились, что День многодетной семьи должен появиться в национальном календаре. Возможную дату празднования в тексте обращения указывать не стали. В качестве идеи прозвучало предложение отмечать этот праздник в день, когда впервые было присвоено звание Мать-героиня. Члены парламентского комитета обратили внимание на особый символизм этой даты, так как событие произошло в год Великой Победы.

Также по инициативе Мурманской областной Думы рассматривался вопрос о том, чтобы сделать выплаты, которые производились к юбилейным датам отдельным категориям граждан, в том числе участникам Великой Отечественной войны и малолетним узникам фашизма, ежегодными, тем более что с каждым годом ветеранов остается все меньше.

По предложению депутатов из Карелии на обсуждение был вынесен вопрос, касающийся адаптации жилья участников специальной военной операции. «Наши ребята возвращаются с СВО, и зачастую надо адаптировать жилое помещение под их особенности. Сейчас вся эта работа идёт через «Фонд защитников Отечества». Делаем хорошее, правильное дело, но в существующих нормативных документах регламентирована работа только внутри жилого помещения, а вот сделать пандус или подъёмник снаружи дома можно только за счёт средств собственника или в рамках социального контракта», - пояснил суть проблемы председатель комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец. Просьбу внести необходимые изменения в федеральные нормативные правовые акты парламентарии также сформулировали в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По окончании заседания гости отправились на воинское захоронение, мемориальный комплекс героям-защитникам Отечества «Воин» на погосте Выбуты Псковского района, почтили память погибших бойцов и возложили цветы. Затем побывали в Борисовичах, в единственном пока в стране Социальном городке, познакомились с условиями проживания там.

Местом проведения следующего заседания комитета ПАСЗР по социальной политике был выбран Ненецкий Автономный округ.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области по материалам Псковского областного собрания депутатов

Фото с портала sobranie.pskov.ru