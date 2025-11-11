Команда филиала Фонда «Защитники Отечества» – чемпионы областного турнира по волейболу!

Команда филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области продемонстрировала отличную спортивную подготовку и командный дух, завоевав почетное 1 место! 3 место заняли Герои команды 47! Этот турнир – еще один пример сплоченности и единения в нашем регионе!

«Вовлечение ветеранов СВО и членов их семей в занятия спортом – важная составляющая нашей работы. Такие мероприятия способствуют и физической активности, и реабилитации, способствующий восстановлению здоровья, укреплению духа и возвращению к полноценной жизни наших бойцов» - отметила руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.

В составе команды: Адриан Аврам, Иван Багров, Евгений Шарапов, Николай Невмержицкий, Эдуард Коломайнен, Станислав Сатаринов и Алексей Хохлов. Также участие в мероприятии принимали члены семей ветеранов и социальные координаторы Наталья Торсеева, Татьяна Мельникова и Елизавета Данченко. Спасибо вам за поддержку и организацию команды!

Участники турнира также подготовили специальное видеообращение, в котором поздравили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с днем рождения, выразив огромную благодарность за его личную поддержку и всестороннюю помощь ветеранам СВО и членам их семей. Более 90 мер поддержки, инициированных и реализуемых под руководством Александра Дрозденко, являются неоценимым вкладом в обеспечение достойной жизни наших героев.