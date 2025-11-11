В России стартует благотворительная акция «Коробка храбрости» для детей в больницах

Цель акции – поддержать детей, которые проходят длительное и сложное лечение в хосписах, онкологических центрах и других медицинских учреждениях. Собранные силами волонтеров и неравнодушных граждан подарки помогают малышам справиться со страхом перед болезненными процедурами и дарят им положительные эмоции.

«Мы проводим акцию уже в тринадцатый раз. Она поддерживает маленьких пациентов, проходящих сложное и порой болезненное лечение. Даже взрослым это непросто. А для детей это настоящий подвиг. Каждый подарок из «Коробки храбрости» помогает найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой и напоминает, что мир полон добра. Приглашаем всех присоединиться», – рассказала председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Ольга Занко.

Старт акции также дали депутат Государственной Думы, боксёр Николай Валуев, врач-детский онколог, заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Кирилл Киргизов, командир легендарной интернациональной бригады «Пятнашка», Герой Донецкой Народной Республики, председатель регионального совета сторонников партии в ДНР Ахра Авидзба.

В рамках акции организуется сбор новых игрушек (кроме мягких), канцелярских принадлежностей, книг, раскрасок, настольных игр и наборов для творчества. Все предметы должны быть новыми, в заводской упаковке. Пункты приема подарков будут работать в региональных отделениях Партии, в Штабах общественной поддержки, торговых центрах и партнерских организациях во всех регионах России.

Среди партнеров – Большой Московский цирк. «Поддержка такой инициативы со стороны партии «Единая Россия» показывает, насколько важно объединять усилия ради добра. Когда артисты, волонтеры, врачи, родители работают вместе — добро всегда побеждает. Все собранные игрушки будут переданы в партию, а затем направлены к детям, нуждающимся в нашей заботе. Ваша забота и участие – мощный источник положительных перемен. Вместе мы сможем помочь малышам почувствовать, что их любят», – отметил Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка.

В 2024 году в акции приняли участие более 166 000 активистов, было передано детям свыше 500 000 подарков.