Ленобласть упрощает защиту прав потребителей финансовых услуг

Его цель — повышение финансовой грамотности и создание понятных механизмов защиты для жителей региона. Теперь, в случае спора с банком, страховой компанией или микрофинансовой организации житель области может напрямую и бесплатно обратиться к финансовому уполномоченному.

Подать обращение к финансовому уполномоченному можно самостоятельно на официальном сайте.

Рассмотрение обычно занимает не более 15 рабочих дней. Этот механизм создан для быстрого досудебного урегулирования проблем. Решение уполномоченного обязательно для компании, что позволяет во многих ситуациях избежать длительного и дорогого судебного разбирательства.

Соглашение подготовлено в целях реализации мероприятий Региональной программы повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Ленинградской области на 2024-2030 годы.

В рамках совместной работы для жителей будут проводиться просветительские мероприятия: семинары, вебинары и консультации, где эксперты расскажут о правах потребителей и грамотном управлении личными финансами.