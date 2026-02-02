В Госдуму внесен законопроект о дополнительной защите памяти жертв геноцида советского народа

«Достойный пример работы, когда депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации отчитывается о своей работе — и мы видим объем работ, который происходит по законотворческим инициативам. Ленинградская область готова с вами работать и дальше. Мы настроены на большую позитивную работу — и эта работа дает результат», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Проект продолжает серию законов, инициированных Ольгой Занко: «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа», «Об установлении Дня памяти 19 апреля» и о поддержке общественных инициатив в этой сфере.