В холода и снегопады января Ленобласть отработала стабильно

«Поручил Снежному штабу уделить особое внимание работе в холода. Морозы простоят в Ленобласти еще больше недели, и важно сработать эффективно. Также особое внимание — объектам коммунальной инфраструктуры. Продолжается режим повышенной готовности, усилено дежурство более тысячи аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций, работа диспетчерских служб, подготовлены запасы топлива и аварийный запас. Работы — на контроле комитета по ЖКХ и комитета по ТЭК», — поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



В связи с устойчивыми отрицательными температурами регион обеспечивает безопасное передвижение транспорта и пешеходов — обязали ответственные службы:



- использовать комбинированные реагенты, работающие при температуре ниже -15 градусов

- увеличить частоту обработки пешеходных зон, подъёмов, спусков, остановок и подходов к социальным объектам

- обеспечить запас реагентов на 5–7 дней интенсивного использования

- уделить особое внимание обработке мостов, эстакад и затенённых зон, которые покрываются льдом первыми, а также социальных объектов.