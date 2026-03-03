Мошенники выдают себя за судебных приставов для кражи денег и данных

Мошенники совершают звонки в мессенджерах, а также рассылают поддельные уведомления и фишинговые электронные письма, содержащие требования о немедленной оплате несуществующих задолженностей. В связи с этим, призываем граждан к повышенной бдительности и рекомендует не поддаваться на провокации злоумышленников.

В сообщениях, как правило, содержатся угрозы применения мер принудительного взыскания, таких как арест банковских счетов и имущества. Для осуществления оплаты предлагается перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, где требуется ввести данные банковской карты. Подобные действия могут привести к несанкционированному доступу к личной информации и хищению денежных средств.

УФССП России по Ленинградской области настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от перехода по подозрительным ссылкам, содержащимся в электронных письмах и сообщениях, полученных из непроверенных источников. Узнать о наличии долга можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенном на официальном сайте ФССП России. Рекомендуем гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в Банке данных исполнительных производств, оплатить задолженность посредством портала Госуслуг. Главными преимуществами такого способа оплаты является удалённость, оперативность, безопасность и простота.

Призываем жителей региона проявлять осмотрительность и не выполнять требования, поступающие от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками службы судебных приставов. Для получения сведений о наличии или отсутствии задолженности важно использовать только официальные источники информации.

