Меры поддержки семей при государственной регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области

Данная акция предусматривает обеспечение подарочными комплектами детских принадлежностей семей с новорожденными детьми при государственной регистрации рождения ребенка на территории Ленинградской области в органах ЗАГС или МФЦ. Вместе с подарком новорожденному, родителям также вручают памятную медаль «Родившемуся на героической Ленинградской земле».

Семьям, в которых родилось одновременно двое, трое и более детей при государственной регистрации рождения ребенка вручаются дополнительные комплекты детских принадлежностей на каждого малыша в рамках акции «Ленинградская область с заботой».

Одним из главных условий получения вышеуказанных мер поддержки является – государственная регистрация рождения ребенка на территории Ленинградской области.