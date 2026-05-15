Меры поддержки семей при государственной регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области
В Ленинградской области начиная с 2020 года реализована акция «Подарок новорожденному».
Данная акция предусматривает обеспечение подарочными комплектами детских принадлежностей семей с новорожденными детьми при государственной регистрации рождения ребенка на территории Ленинградской области в органах ЗАГС или МФЦ. Вместе с подарком новорожденному, родителям также вручают памятную медаль «Родившемуся на героической Ленинградской земле».
Семьям, в которых родилось одновременно двое, трое и более детей при государственной регистрации рождения ребенка вручаются дополнительные комплекты детских принадлежностей на каждого малыша в рамках акции «Ленинградская область с заботой».
Одним из главных условий получения вышеуказанных мер поддержки является – государственная регистрация рождения ребенка на территории Ленинградской области.
