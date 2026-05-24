Живое слово — основа единения народа

Напомним, День славянской письменности и культуры отмечается в России и многих восточноевропейских странах ежегодно 24 мая. Праздник связан с чествованием святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян и создателей славянской азбуки.

Конференция в библиотеке им. А.С. Пушкина стала платформой для обсуждения важнейших вопросов, связанных с укреплением духовно-нравственной идентичности русской культуры, традиций словесности, христианских ценностей и национального самосознания. Участниками конференции по традиции стали историки, филологи, священнослужители, работники культуры, библиотекари, педагоги и студенты.

Форум открыла директор Централизованной библиотечной системы Гатчинского округа Инна Конотоп. Она напомнила, что начало гатчинским конференциям, посвященным Дню славянской письменности и культуры, было положено 15 лет назад.

От администрации Гатчинского округа собравшихся приветствовала заместитель главы администрации Ольга Мясникова.

- Тема, выбранная для сегодняшней конференции, очень важна, особенно в Год единства народов России, - отметила Ольга Павловна. - Напомню, в конце 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Важнейшим направлением этой стратегии стала популяризация русского языка как общегосударственного. И участвуя в этой конференции, мы с вами реализуем эту стратегию.

С приветственным словом от Гатчинской епархии выступил клирик Павловского кафедрального собора, иерей Игорь Масликов.

- Русский язык и русская культура, в истоках которой лежит православная христианская вера, являются основополагающим фактором единства между всеми народами России, - подчеркнул Игорь Сергеевич.

Научно-практическая часть форума была представлена докладами и выступлениями, посвященными главной теме конференции.

Член Общественной палаты, глава отдела по связям с общественностью Гатчинской епархии, настоятель храма Всех Святых в Гатчине иерей Александр Асонов представил доклад о религиозно-идеологических основах культурного единства. Среди определенных законом традиционных конфессий, которые способствуют сохранению идентичности и самоидентификации русской культуры - религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии). Отец Александр рассказал о роли так называемых новых религиозных движений, которые мимикрируют под исторические конфессии и религии нашего государства. Используя внешние атрибуты традиционных религий, такие образования искажают их доктринальные обоснования. Опираясь на тоталитарные практики, они оказывают деструктивное воздействие не только на человеческую личность, но и на культуру в целом.

Как всегда, большой интерес вызвало выступление кандидата филологических наук, заведующей сектором древнерусских фондов отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ) Екатерины Крушельницкой. На этот раз Екатерина Владимировна рассказала об освоении и объединении народностей Сибири, познакомив собравшихся с уникальным документом - рукописной «Чертежной книгой Сибири», созданной Семеном Ремезовым в 1701 году.

Семен Ульянович Ремезов (1642–1720) — картограф, географ, художник, этнограф, архитектор, строитель единственного в Сибири каменного кремля в Тобольске, составитель первых сибирских атласов и многочисленных чертежей Сибири. «Чертежная книга Сибири» стала первым русским географическим атласом, обобщившим результаты географических открытий XVII века. В книге представлены рукописные чертежи земель Града Тобольска и посадов с улицами, Тобольского города, Тарского города, Тюменского города, Туринского острога, Вехотурского города, Пелымского города, и других городов Сибири.

Работу Ремезова продолжили его потомки, собрав огромный массив информации. Последняя запись в «Чертежной книге Сибири» была сделана в 1730 году. Известно, что в 1764 году эта книга находилась в личной библиотеке Екатерины II. Затем она перекочевала в Эрмитаж, а в середине XIX века была передана в Публичную библиотеку Петербурга. По словам Екатерины Крушельницкой, электронную версию этого манускрипта скоро можно будет увидеть на сайте Российской национальной библиотеки.

Кандидат педагогических наук, председатель православного педагогического общества им. св. Кирилла и Мефодия Василий Семенцов выступил с интересным и актуальным докладом «Живое слово как основа единения национальных культур».

Василий Семенцов - автор книг и учебных пособий по истории религии и русского корнеслова. «Корнеслов» - старинный термин, который обозначает архаическую систему объяснения корней и происхождения слов всех языков. Первый корнесловный словарь русского языка еще в начале XIX века составил литературовед, филолог, министр народного просвещения, президент Российской Академии наук, адмирал Александр Шишков. Василий Семенцов составил уже современный корнесловный словарь «Глаголъ», который представляет собой попытку возвращения от современных значений к неизменным коренным смыслам слов. Согласно Семенцову, «корнеслов» – это первоначальная корневая система, от которой происходит словарный состав нашего родного языка.

- Путь живого слова — это путь зерна, которое должно упасть в землю, чтобы дать плод, - говорит Василий Семенцов. - О людях судят не по национальности, а по принадлежности к народу Божьему. Такое объединение и международным не назовешь — оно происходит в живом слове. Слово стирает противоречия, даже конфессиональные, между народами. Слава и слово — родственные, однокоренные слова. Кого ты славишь своим словом, тому ты и принадлежишь. «Каждый, кто с нами — навеки нам брат». А кто такие братья и сестры? Это единый народ, который возрождается и разрастается в живом слове, в слове Истины.

Яркое и содержательное выступление «На каком языке мы говорим?» кандидата педагогических наук, заслуженного учителя России, почетного гражданина Гатчинского района Игоря Борисовича Смирнова было посвящено языку - важной «скрепе» народов России.

Игорь Борисович рассуждал о том, почему русский язык действительно соответствует старинному понятию «скрепа», означающему то, что сплачивает людей, то есть нравственные основы, которые скрепляют общество. Он напомнил знаменитое стихотворение в прозе Тургенева, которое тот написал вдали от Родины: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

- Именно русский язык, этот лингвистически непонятный феномен, объединяет нацию, - уверен Игорь Борисович. - Почему феномен? Потому что мы ведь до сих пор не знаем, что такое язык. Ни один ученый не может объяснить, как он функционирует и как закладываются в нем все смыслы. Язык постоянно развивается, но его основы — корни, смысл, ядро слова - остаются неизменны.

Конференцию, посвященную Дню славянской письменности и культуры, украсили яркие музыкальные выступления руководителя Студии сольного пения Яны Владимирской, концертмейстера коллектива Виктории Огородновой, автора и исполнителя песен, лауреата международных фестивалей и премий Анны Быстровой.

Конференция завершилась художественно-музыкальной интерактивной программой «От аз до ижицы: я буквы знаю, чту кириллицу», которая состоялась в гатчинском центре образования «Высший пилотаж». Игру для детей и подростков провел начальник отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Дома дружбы Ленинградской области Дмитрий Родышевцев.

Юлия Лысанюк