Ремонт проспекта: от Ингербургских до Смоленских ворот

Как рассказал начальник отдела по дорожному хозяйству и транспорту комитета ЖКХ Гатчинского округа Сергей Кононов, сейчас идет закупка материалов, согласование документации, формируется схема объездов, составляется план-график работ. В первую очередь заменят бордюрный камень, после этого будет произведена фрезеровка покрытия на нужную глубину, а затем начнется укладка асфальта. Но не простого, а щебеночно-мастичного асфальтобетона – это разновидность горячего асфальтобетона каркасного типа, предназначенного для устройства верхних слоев дорожных покрытий. Материал был разработан в Германии еще в прошлом веке – для эксплуатации в условиях интенсивных транспортных нагрузок. Это более жесткий битум и твердый щебень, который, как обещает производитель, не допустит появления колейности.

Кроме проезжей части, обновлению подлежит технологический тротуар – узкая дорожка между поребриком и пешеходным ограждением, которое, вероятно, кое-где будет заменено полноценной живой изгородью. Озеленение – обустройство газонов и посадка кустарников – заложено в смету, но этот этап будет выполнен уже весной следующего года.

В этом сезоне по всему проспекту смонтируют фундаменты под новые светофоры, которые придут на смену старым. Светофоры на центральной городской магистрали поставят «умные» –

с датчиками движения и компьютерной регулировкой режима работы светофора в текущем моменте, в зависимости от интенсивности транспортного потока. К слову, дорожные инновации прочно внедряются в жизнь столицы региона. На трех пешеходных переходах на ул. Крупской с прошлого года функционируют гобо-проекторы, привлекая внимание водителей. «Умный» пешеходный переход появился на ул. Чехова возле Татарского переезда – с табло, дополнительным освещением и фотореле; на других «зебрах» в Гатчине также зажглись табло «Ждите/Идите».

Помимо светофоров, в процессе ремонта на проспекте 25 Октября обновятся дорожные знаки. В этом году после укладки асфальта будет нанесена новая разметка, изменения претерпит схема движения на перекрестке у Ингербургских ворот: на Рощинской улице со стороны ул. Чехова, согласно разметке, будет разрешен левый поворот на проспект.

Подрядчик – проверенная гатчинская компания «ДАФ», контракт рассчитан на два года, по истечении которых главная артерия Гатчины предстанет полностью обновленной. Ориентировочный срок выполнения текущих дорожных работ – три месяца, т. е. в октябре дорожники должны закончить. Как обычно, при ремонте движение машин по проспекту будет перекрываться кварталами, например: от Рощинской улицы до ул. Гагарина, от ул. Гагарина до ул. Радищева, от ул. Радищева до ул. Чкалова и далее до Смоленских ворот. График перекрытия дороги будет опубликован отдельно.