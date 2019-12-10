Любить, дружить, беречь, созидать вместе...

Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, — особая страничка в нашем календаре. Эта дата призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не остается равнодушным к их мужеству, упорству, талантам и способностям, умению настойчиво идти к намеченной цели. Этот день становится для нас еще одним поводом, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, попытаться помочь им вести полноценный образ жизни в обществе, не оставляя один на один со своим несчастьем.

На праздничный концерт, который прошел в Гатчинском Доме культуры, собрались сотни особенных зрителей со всего Гатчинского района. В этот день в концертном зале звучали самые важные слова в жизни каждого человека: любить, дружить, ценить, творить, сохранять, создавать, совершать, побеждать...

С приветственным словом к зрителям обратились глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава Гатчины и района Виталий Филоненко. Людмила Николаевна напомнила, что в 2011 году в России заработала государственная программа «Доступная среда». В частности, в Ленинградской области эта программа реализуется в полном объеме с 2013 года. Программа «Доступная среда» многогранна и затрагивает различные сферы жизни. Это и общественный транспорт, и доступность всех зданий, сооружений и наших многоквартирных домов, доступное образование в разных его формах, это — доступность самой жизни.

- Сегодня мы с ответственностью можем говорить, что на региональном уровне за последние годы сделано немало в деле создания доступной среды для жизнедеятельности всех жителей Ленинградской области, - сказала Людмила Нещадим. - Но одновременно мы понимаем, что сделать предстоит еще очень и очень много. На Гатчинской земле проживает более 17 тысяч людей с ограниченными возможностями по здоровью, среди них и наши дети. В 2020 году в Гатчинском районе должна появиться своя муниципальная программа, которая дала бы нам возможность более эффективно решать сложные вопросы, связанные с обеспечением доступной среды во всех сферах нашей жизни. Я уверена, что, встречаясь с вами в следующем году, мы будем говорить об этой программе уже конкретно... Но, какими бы серьезными не были меры поддержки на областном и муниципальном уровне, самое главное — наше человеческое внимание и человеческое общение.

Официальная часть встречи перешла в яркий и очень добрый концерт для гостей Дома культуры. За долгие годы замечено: концертные программы, посвященные людям с ограниченными возможностями, проходят в Гатчине с особенной теплотой, сердечностью и дружеским участием. Свои творческие дары принесли гатчинцам коллективы Дома культуры. Настоящим подарком для собравшихся в зале стало появление на сцене известного гатчинского солиста, многократного лауреата международных фестивалей Динара Байтемирова. В его исполнении прозвучали незабываемые хиты прошлых лет и настоящие раритеты, которые редко исполняются на концертных площадках России.



