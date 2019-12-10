Любить, дружить, беречь, созидать вместе...

Международный
день инвалидов, который отмечается 3 декабря, — особая страничка в нашем
календаре. Эта дата призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть
руку помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не остается
равнодушным к их мужеству, упорству, талантам и способностям, умению настойчиво
идти к намеченной цели. Этот день становится для нас еще одним поводом, чтобы
обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, попытаться
помочь им вести полноценный образ жизни в обществе, не оставляя один на один со
своим несчастьем.
На
праздничный концерт, который прошел в Гатчинском Доме культуры, собрались сотни
особенных зрителей со всего Гатчинского района. В этот день в концертном зале
звучали самые важные слова в жизни каждого человека: любить, дружить, ценить,
творить, сохранять, создавать, совершать, побеждать...
С
приветственным словом к зрителям обратились глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим и глава Гатчины и района Виталий Филоненко. Людмила
Николаевна напомнила, что в 2011 году в России заработала государственная
программа «Доступная среда». В частности, в Ленинградской области эта программа
реализуется в полном объеме с 2013 года. Программа «Доступная среда» многогранна
и затрагивает различные сферы жизни. Это и общественный транспорт, и
доступность всех зданий, сооружений и наших многоквартирных домов, доступное
образование в разных его формах, это — доступность самой жизни.
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Сегодня мы с ответственностью можем говорить, что на региональном уровне за
последние годы сделано немало в деле создания доступной среды для
жизнедеятельности всех жителей Ленинградской области, - сказала Людмила
Нещадим. - Но одновременно мы понимаем, что сделать предстоит еще очень и очень
много. На Гатчинской земле проживает более 17 тысяч людей с ограниченными
возможностями по здоровью, среди них и наши дети. В 2020 году в Гатчинском
районе должна появиться своя муниципальная программа, которая дала бы нам
возможность более эффективно решать сложные вопросы, связанные с обеспечением
доступной среды во всех сферах нашей жизни. Я уверена, что, встречаясь с вами в
следующем году, мы будем говорить об этой программе уже конкретно... Но, какими
бы серьезными не были меры поддержки на областном и муниципальном уровне, самое
главное — наше человеческое внимание и человеческое общение.
Официальная
часть встречи перешла в яркий и очень добрый концерт для гостей Дома культуры.
За долгие годы замечено: концертные программы, посвященные людям с
ограниченными возможностями, проходят в Гатчине с особенной теплотой,
сердечностью и дружеским участием. Свои творческие дары принесли гатчинцам
коллективы Дома культуры. Настоящим подарком для собравшихся в зале стало
появление на сцене известного гатчинского
солиста, многократного лауреата международных фестивалей Динара
Байтемирова. В его исполнении прозвучали незабываемые хиты прошлых лет и
настоящие раритеты, которые редко исполняются на концертных площадках России.