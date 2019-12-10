Малыш утонул в ванне

Вечером 7-го декабря в
Большие Колпаны вызвали «скорую» – спасать маленького мальчика, захлебнувшегося
в ванне. Однако медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть
ребенка. По словам 21-летней матери, она была с ребенком в квартире одна. Около
восьми вечера она пошла мыть мальчика и оставила его в ванне с включенной
водой. Отлучилась на минуту на кухню, а когда вернулась, обнаружила ребенка,
лежащим на животе лицом вниз без признаков жизни. Воды в ванне было немного, но
она плохо уходила из-за засора слива. Мать вытащила ребенка и попыталась
провести реанимационные мероприятия, делала искусственное дыхание, потом
вызвала «скорую».
Прибывший по сообщению
«скорой помощи» участковый уполномоченный полиции обнаружил в ванной труп
ребенка. По данным правоохранителей, семья на учете не состоит, отец работает
водителем, мать – студентка техникума, и вскоре в семье ожидается прибавление.
На месте происшествия работала
следственно-оперативная группа.