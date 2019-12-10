Малыш утонул в ванне

Вечером 7-го декабря в Большие Колпаны вызвали «скорую» – спасать маленького мальчика, захлебнувшегося в ванне. Однако медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть ребенка. По словам 21-летней матери, она была с ребенком в квартире одна. Около восьми вечера она пошла мыть мальчика и оставила его в ванне с включенной водой. Отлучилась на минуту на кухню, а когда вернулась, обнаружила ребенка, лежащим на животе лицом вниз без признаков жизни. Воды в ванне было немного, но она плохо уходила из-за засора слива. Мать вытащила ребенка и попыталась провести реанимационные мероприятия, делала искусственное дыхание, потом вызвала «скорую».

Прибывший по сообщению «скорой помощи» участковый уполномоченный полиции обнаружил в ванной труп ребенка. По данным правоохранителей, семья на учете не состоит, отец работает водителем, мать – студентка техникума, и вскоре в семье ожидается прибавление.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.