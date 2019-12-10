Мир глазами юных экологов

В
этом году экологическому движению, вдохновителем и организатором которого
является заслуженный эколог России Стелла Мирошкина, исполняется 29 лет.
Программа «Школьная экологическая инициатива» реализуется в рамках уникального
в своем роде Межрегионального
общественного экологического движения «Гатчина — Гатчинский Район —
Санкт-Петербург — Кронштадт».
В рамках программы проходят экологические
акции по сбору мусора, творческие конкурсы, конференции и олимпиады, в которых
принимают участие дети из самых разных уголков Ленинградской области.
Результаты очередного экологического года по традиции объявляют в декабре, на
итоговой конференции.
С годами это мероприятие превратилось в
настоящий детский праздник, который готовят сами дети с помощью взрослых. На один день
конференц-зал ПИЯФ становится огромным выставочным пространством, где
представлены многочисленные работы юных участников ежегодного художественного
конкурса на экологические темы. Лучшие рисунки по традиции вошли в очередной
альманах «Молодые таланты», как и рассказы, стихи и пьесы молодых литераторов,
представленные на литературный конкурс.
Ученые с удовольствием принимают ребят
на своей территории, видя в них будущих коллег. От лица всего института 5
декабря юных экологов приветствовал заместитель директора НИЦ «Курчатовский
институт» - ПИЯФ Владимир Воронин.
- Судя по вашим работам, есть надежда,
что из вас, дорогие ребята, вырастут ученые, адекватные, грамотные люди,
любящие свою страну граждане, а также жители планеты Земля, которую мы должны
беречь и любить, - сказал он. - Сохраните, пожалуйста, на всю жизнь это чувство
любви и красоты, которое у вас есть сейчас...
Стелла Мирошкина
провела презентацию альманаха «Молодые таланты-2019», напомнив ребятам о
разнообразных экологических мероприятиях и акциях, состоявшихся в уходящем
году. Особенно впечатлили результаты раздельного сбора мусора, который был
организован в образовательных учреждениях Гатчинского района. В этом году
участие в акции приняли 11 детских садов. С помощью взрослых малыши собрали
больше 4 тонн макулатуры и 100 кг пластика!
Судя по всему, дошколята очень
ответственно готовились к итоговому празднику, показав не только отличные
результаты в сборе мусора, но и успехи на творческой ниве. В этот день они
пели, танцевали, читали стихи, превращаясь то в лягушат, то в бабочек, то в
лисичек или зайчиков.
Для Стеллы
Мирошкиной итоговая конференция, прошедшая 5 декабря 2019 года, стала двойным
праздником.
Впервые за долгие годы она встретилась со своими воспитанниками - выпускниками
программы «Школьная экологическая инициатива».
Артем Поляков,
можно сказать, ветеран программы «Школьная экологическая дисциплина». Выпускник
Высокоключевой школы 2001 года, он участвовал в экологическом движении с 1995
года.
- Очень приятно
сюда приехать почти двадцать лет спустя, хоть Стелла Марковна и не сразу нас
узнала, - улыбается Артем.
Его младший
брат, Егор Поляков, закончил школу в 2007 году. Вплоть до выпуска из школы он
тоже занимался в рамках «Школьной экологической инициативы».
- Экология —
вообще наука своеобразная, - говорит Егор. - Помимо того, что она много в себя
включает, она требует еще много знаний, причем их разброс может быть
колоссальным. Помимо научного интереса у нас была огромная практика. Во время
летнего экологического лагеря мы ходили с дозиметрами, измеряли уровень
радиации, проводили анализ почвы и воды. Работать с оборудованием в
лабораториях института было очень интересно. Каждый год дети, которые
участвовали в олимпиадах, писали исследовательские работы, и их труды печатали
в экологических сборниках...
Не все
выпускники «Школьной экологической инициативы» связали свою жизнь с экологией,
но участие в экологическом движении оставило свой след в душе каждого.
- Это как и
любое высшее образование, - считает кандидат политических наук Артем Поляков. -
Даже если ты не идешь работать по специальности, полученные знания дают большой
кругозор, формируют тебя как некую личность с определенным отношением к жизни и
к тому, что происходит вокруг.
- Связать свою
жизнь с экологией у меня не получилось, - говорит Егор Поляков. - Но на меня
как на человека эта программа безусловно повлияла — возможно, благодаря этим
занятиям вера в хороших людей не иссякает.
Наталья
Бавыкина занималась в летнем экологическом лагере с 1998 года. Закончив школу в
2000 году, она продолжила изучать экологию уже в университете, став
инженером-экологом.
- По второму
образованию я — воспитатель в детском саду, - говорит Наталья. - Сегодня
привезла в Гатчину своих воспитанников из Красного Села. Мы с детьми участвуем
в экологическом художественном конкурсе проекта «Молодые таланты». Я считаю,
что эта тема очень важна для детей - они должны знать и понимать, что
происходит с окружающим их миром.
Во второй
половине дня большой зал института заполнился уже ребятами постарше. Свои таланты
пришли продемонстрировать школьники и учащиеся школ искусств, танцевальных,
вокальных, цирковых студий Гатчины и района.
В этот день все
— и маленькие и большие — получили заслуженные награды: одни — за участие в
художественном и литературном конкурсах, другие — за победы на международной
«Биос-олимпиаде-2019», исследовательские работы, выполненные во время практики
в летнем экологическом лагере для школьников на базе НИЦ «Курчатовский
институт» - ПИЯФ.