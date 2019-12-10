Мир глазами юных экологов

В этом году экологическому движению, вдохновителем и организатором которого является заслуженный эколог России Стелла Мирошкина, исполняется 29 лет. Программа «Школьная экологическая инициатива» реализуется в рамках уникального в своем роде Межрегионального общественного экологического движения «Гатчина — Гатчинский Район — Санкт-Петербург — Кронштадт».

В рамках программы проходят экологические акции по сбору мусора, творческие конкурсы, конференции и олимпиады, в которых принимают участие дети из самых разных уголков Ленинградской области. Результаты очередного экологического года по традиции объявляют в декабре, на итоговой конференции.

С годами это мероприятие превратилось в настоящий детский праздник, который готовят сами дети с помощью взрослых. На один день конференц-зал ПИЯФ становится огромным выставочным пространством, где представлены многочисленные работы юных участников ежегодного художественного конкурса на экологические темы. Лучшие рисунки по традиции вошли в очередной альманах «Молодые таланты», как и рассказы, стихи и пьесы молодых литераторов, представленные на литературный конкурс.

Ученые с удовольствием принимают ребят на своей территории, видя в них будущих коллег. От лица всего института 5 декабря юных экологов приветствовал заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Владимир Воронин.

- Судя по вашим работам, есть надежда, что из вас, дорогие ребята, вырастут ученые, адекватные, грамотные люди, любящие свою страну граждане, а также жители планеты Земля, которую мы должны беречь и любить, - сказал он. - Сохраните, пожалуйста, на всю жизнь это чувство любви и красоты, которое у вас есть сейчас...

Стелла Мирошкина провела презентацию альманаха «Молодые таланты-2019», напомнив ребятам о разнообразных экологических мероприятиях и акциях, состоявшихся в уходящем году. Особенно впечатлили результаты раздельного сбора мусора, который был организован в образовательных учреждениях Гатчинского района. В этом году участие в акции приняли 11 детских садов. С помощью взрослых малыши собрали больше 4 тонн макулатуры и 100 кг пластика!

Судя по всему, дошколята очень ответственно готовились к итоговому празднику, показав не только отличные результаты в сборе мусора, но и успехи на творческой ниве. В этот день они пели, танцевали, читали стихи, превращаясь то в лягушат, то в бабочек, то в лисичек или зайчиков.

Для Стеллы Мирошкиной итоговая конференция, прошедшая 5 декабря 2019 года, стала двойным праздником. Впервые за долгие годы она встретилась со своими воспитанниками - выпускниками программы «Школьная экологическая инициатива».

Артем Поляков, можно сказать, ветеран программы «Школьная экологическая дисциплина». Выпускник Высокоключевой школы 2001 года, он участвовал в экологическом движении с 1995 года.

- Очень приятно сюда приехать почти двадцать лет спустя, хоть Стелла Марковна и не сразу нас узнала, - улыбается Артем.

Его младший брат, Егор Поляков, закончил школу в 2007 году. Вплоть до выпуска из школы он тоже занимался в рамках «Школьной экологической инициативы».

- Экология — вообще наука своеобразная, - говорит Егор. - Помимо того, что она много в себя включает, она требует еще много знаний, причем их разброс может быть колоссальным. Помимо научного интереса у нас была огромная практика. Во время летнего экологического лагеря мы ходили с дозиметрами, измеряли уровень радиации, проводили анализ почвы и воды. Работать с оборудованием в лабораториях института было очень интересно. Каждый год дети, которые участвовали в олимпиадах, писали исследовательские работы, и их труды печатали в экологических сборниках...

Не все выпускники «Школьной экологической инициативы» связали свою жизнь с экологией, но участие в экологическом движении оставило свой след в душе каждого.

- Это как и любое высшее образование, - считает кандидат политических наук Артем Поляков. - Даже если ты не идешь работать по специальности, полученные знания дают большой кругозор, формируют тебя как некую личность с определенным отношением к жизни и к тому, что происходит вокруг.

- Связать свою жизнь с экологией у меня не получилось, - говорит Егор Поляков. - Но на меня как на человека эта программа безусловно повлияла — возможно, благодаря этим занятиям вера в хороших людей не иссякает.

Наталья Бавыкина занималась в летнем экологическом лагере с 1998 года. Закончив школу в 2000 году, она продолжила изучать экологию уже в университете, став инженером-экологом.

- По второму образованию я — воспитатель в детском саду, - говорит Наталья. - Сегодня привезла в Гатчину своих воспитанников из Красного Села. Мы с детьми участвуем в экологическом художественном конкурсе проекта «Молодые таланты». Я считаю, что эта тема очень важна для детей - они должны знать и понимать, что происходит с окружающим их миром.

Во второй половине дня большой зал института заполнился уже ребятами постарше. Свои таланты пришли продемонстрировать школьники и учащиеся школ искусств, танцевальных, вокальных, цирковых студий Гатчины и района.

В этот день все — и маленькие и большие — получили заслуженные награды: одни — за участие в художественном и литературном конкурсах, другие — за победы на международной «Биос-олимпиаде-2019», исследовательские работы, выполненные во время практики в летнем экологическом лагере для школьников на базе НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.