Егор Щекотов из Гатчины победил в областном конкурсе

Гатчинский район представляли победители районного этапа: воспитанник Районного центра детского творчества, обучающийся по дополнительной общеразвивающей программе «Авиаконструирование» Егор Щекотов (педагог дополнительного образования – Виталий Геннадьевич Анохин).

Конкурс проводился в двух возрастных группах 10-13 лет и 14-18 лет, в номинациях: техническое моделирование, техническое конструирование, радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника, научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии.

Егор Щекотов стал победителем областного конкурса в возрастной категории 10-13 лет, в номинации «Техническое моделирование» с работой «Модель-полукопия штурмовика Ил – 10М».