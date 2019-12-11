Егор Щекотов из Гатчины победил в областном конкурсе

Гатчинский
район представляли победители районного этапа: воспитанник Районного центра
детского творчества, обучающийся по дополнительной общеразвивающей программе
«Авиаконструирование» Егор Щекотов (педагог дополнительного образования – Виталий
Геннадьевич Анохин).
Конкурс
проводился в двух возрастных группах 10-13 лет и 14-18 лет, в номинациях:
техническое моделирование, техническое конструирование, радиоэлектроника,
телемеханика, автоматика, робототехника, научные исследования, эксперимент,
энергосберегающие технологии.
Егор Щекотов стал победителем областного
конкурса в возрастной категории 10-13 лет, в номинации «Техническое
моделирование» с работой «Модель-полукопия штурмовика Ил – 10М».