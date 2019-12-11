Егор Щекотов из Гатчины победил в областном конкурсе

Егор Щекотов из Гатчины победил в областном конкурсе

На базе Центра развития творчества г. Сосновый Бор прошёл областной конкурс проектной деятельности детского технического творчества. Его участниками стали 28 школьников из 13 образовательных организаций Ленинградской области.

Рубрики : Образование     11 Dec 2019

Гатчинский район представляли победители районного этапа: воспитанник Районного центра детского творчества, обучающийся по дополнительной общеразвивающей программе «Авиаконструирование» Егор Щекотов (педагог дополнительного образования – Виталий Геннадьевич Анохин).   

Конкурс проводился в двух возрастных группах 10-13 лет и 14-18 лет, в номинациях: техническое моделирование, техническое конструирование, радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника, научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии.

Егор Щекотов стал победителем областного конкурса в возрастной категории 10-13 лет, в номинации «Техническое моделирование» с работой «Модель-полукопия штурмовика Ил – 10М».

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