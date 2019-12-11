Гатчина повышает собираемость налогов

В заседании приняли участие представители администрации Гатчинского района, налоговой инспекции и службы судебных приставов. Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике Илья «Город Гатчина» по состоянию на 1 октября 2019 года составила 15,1 млн руб., в том числе недоимка 8,6 млн руб. По сравнению с 1 января 2019 года общая сумма недоимки уменьшилась на 35,8% или на 4,8 млн руб.

На 1 октября 2019 года общая сумма задолженности по неналоговым платежам в отношении плательщиков, находящихся на территории МО «Город Гатчина», составляет 142,2 млн руб. (из них задолженность в бюджет МО "Город Гатчина" – 86,2 млн руб.), в том числе аренда земельных участков – 119,7 млн руб., аренда имущества - 13,6 млн руб., найм жилых помещений – 8,9 млн руб. Общая сумма задолженности в бюджет города по неналоговым доходам по сравнению с началом года увеличилась на 17,9 % или на 15,4 млн руб.

Одна из самых крупных задолженностей, как и за прошлый год, остается по транспортному налогу - свыше 26 млн рублей. Напомним, что эти налоги поступают в бюджет региона и направляются в том числе на строительство и ремонт дорог. Почти семьсот тысяч рублей задолжали по налогу на имущество и свыше 1 млн рублей - по земельному налогу.

Среди наиболее часто неоплачиваемых неналоговых платежей – аренда за земельные участки. Среди физических лиц задолженность составляет более 10 млн рублей и среди юридических лиц – свыше 100 млн рублей. В отношении крупных должников ведется судебное производство. Отметим, что арендная плата за земельные участки идет в местный бюджет города и составляет 30% всех неналоговых поступлений. Свыше восьми миллионов составляет задолженность по плате за наем.

Свыше 50 млн рублей задолжали индивидуальные предприниматели, в основном по страховым взносам. 25 предпринимателей предоставляют нулевую отчетность и 136 предпринимателей не предоставляют отчетность. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами у 14 крупных юридических лица составляет свыше 148 млн рублей.

«По предварительным итогам исполнения городского бюджета за 2019 год, к сожалению, не отмечен рост поступлений в бюджет, поэтому нет возможности дополнительно предусмотреть средства на решение городских вопросов. Тем не менее благодаря рабочей группе удается организовать систематичную работу с должниками, призывая своевременно оплачивать налоги и платежи», - отметила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова.

На заседание рабочей группы были приглашены более трехсот должников, явились 23 человека. В основном, вопросы касались платы за аренду земельных участков, транспортного налога и страховых взносов.

Во многих случая к задолженности людей привела неосведомлённость об обязанностях и правилах уплаты налоговых и неналоговых платежей. Всем участникам заседания были даны подробные разъяснения и консультации по дальнейшим действиям.

Всего по итогам подготовки к заседанию рабочей группы было погашено почти 4 млн рублей.

Пресс-служба администрации Гатчинского района