Гатчина повышает собираемость налогов

В заседании приняли участие представители администрации Гатчинского района, налоговой инспекции и службы судебных приставов. Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике Илья «Город Гатчина» по состоянию на 1 октября 2019 года составила 15,1 млн руб., в том числе недоимка 8,6 млн руб. По сравнению с 1 января 2019 года общая сумма недоимки уменьшилась на 35,8% или на 4,8 млн руб.
На
1 октября 2019 года общая сумма задолженности по неналоговым платежам в
отношении плательщиков, находящихся на территории МО «Город Гатчина»,
составляет 142,2 млн руб. (из них задолженность в бюджет МО "Город
Гатчина" – 86,2 млн руб.), в том числе аренда земельных участков – 119,7
млн руб., аренда имущества - 13,6 млн руб., найм жилых помещений – 8,9
млн руб. Общая сумма задолженности в бюджет города по неналоговым
доходам по сравнению с началом года увеличилась на 17,9 % или на 15,4 млн руб.
Одна
из самых крупных задолженностей, как и за прошлый год, остается по
транспортному налогу - свыше 26 млн рублей. Напомним, что эти налоги поступают
в бюджет региона и направляются в том числе на строительство и ремонт дорог.
Почти семьсот тысяч рублей задолжали по налогу на имущество и свыше 1 млн
рублей - по земельному налогу.
Среди
наиболее часто неоплачиваемых неналоговых платежей – аренда за земельные
участки. Среди физических лиц задолженность составляет более 10 млн рублей и
среди юридических лиц – свыше 100 млн рублей. В отношении крупных должников
ведется судебное производство. Отметим, что арендная плата за земельные участки
идет в местный бюджет города и составляет 30% всех неналоговых поступлений.
Свыше восьми миллионов составляет задолженность по плате за наем.
Свыше
50 млн рублей задолжали индивидуальные предприниматели, в основном по страховым
взносам. 25 предпринимателей предоставляют нулевую отчетность и 136
предпринимателей не предоставляют отчетность. Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами у 14 крупных юридических лица составляет свыше 148 млн
рублей.
На
заседание рабочей группы были приглашены более трехсот должников, явились 23
человека. В основном, вопросы касались платы за аренду земельных участков,
транспортного налога и страховых взносов.
Во
многих случая к задолженности людей привела неосведомлённость об обязанностях и
правилах уплаты налоговых и неналоговых платежей. Всем участникам заседания
были даны подробные разъяснения и консультации по дальнейшим действиям.
Всего
по итогам подготовки к заседанию рабочей группы было погашено почти 4 млн
рублей.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района