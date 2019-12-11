Календарь с видами Гатчины — к Новому году!

В магазине «Книги» можно найти не только художественную литературу, но и издания практически по всем отраслям знаний, сувенирную продукцию, канцелярские и сопутствующие товары. Но, конечно, новогодние праздники — случай особенный, и книжный магазин на Соборной подготовился к ним особенным образом.

Уже на входе в магазин покупателей встречает яркий стеллаж, где в одном месте собраны все детские издания новогодней тематики. Здесь и новогодние истории от классиков детской литературы, волшебные сказки и стихи, наборы для детского творчества. Яркие, подарочные издания прекрасно будут чувствовать себя под елочкой в качестве одного из подарков ребенку на Новый год. Здесь же уже приготовлены яркие конверты для писем деду Морозу — для тех, кто все еще верит в чудеса.

Зима началась, и самое время не только запасаться уютными «зимними» книгами, но и подумать о братьях наших меньших. Необычную предновогоднюю акцию для детей помогло подготовить магазину «Книги» издательство АСТ. Приобретая детскую литературу (из ассортимента акции) на сумму от 599 рублей, вы получаете кормушку для птиц, которую можно собрать вместе с детьми. Кормушка сделана из плотного ламинированного картона, и ей не страшны снегопады. Подобрать корм для птиц поможет инструкция.

Для взрослых гатчинцев магазин «Книги» приготовил к Новому году красочный календарь с видами Гатчины.

- Наш магазин всегда с любовью относится к своим покупателям, поэтому мы каждый раз стараемся создать к Новому году что-то новенькое и интересное для них, - говорит директор магазина «Книги» Галина Борисовна Стефаненкова. - Каждый год мы издаем календарь с фотографиями нашего любимого города лучших фотографов Гатчины. В календаре «Гатчина» на 2019 год представлены фотографии Приоратского дворца, павильона Венеры, балкона-террасы у Карпиного пруда, музея-усадьбы художника Щербова и многое другое. В этом году мы также выпустили комплект из шестнадцати открыток с видами города и парка. Очень много у нас представлено и другой сувенирной продукции в качестве подарков.

Одним из лучших подарков на все случаи жизни по-прежнему остается книга.

- Сейчас мода дарить книги возвращается, и это радует, - говорит Галина Стефаненкова. - Больше книг, как правило, покупают женщины, мужчины — реже. Поскольку в школах сейчас стали уделять больше внимания литературе, задавая детям списки для чтения, востребована классика. Постоянно спрашивают книги по психологии и бизнесу. Есть у нас и любители поэзии. Классика и Серебряный век востребованы всегда, из современных поэтов часто берут Рубальскую, Дементьева.

В магазине «Книги» в 2019 году начала проходить акция «Книга месяца», в рамках которой можно приобрести любимые книги по сниженной цене. Среди книг декабря - «Хроники Нарнии» К. Льюиса, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова, «Не ной» Джен Синсеро, «Семь сестер» Люсинды Райли.

- Книги поступают в магазин каждую неделю, поэтому у нас представлены новинки на отдельной полочке, - говорит Галина Борисовна. - Сейчас, например, мы можем предложить все три книги Дины Рубиной «Наполеонов обоз» (недавно вышла последняя книга трилогии). На днях ждем новинки Устиновой.

Востребованной темой остается краеведение. По словам Галины Стефаненковой, очень любят гатчинцы новинки Андрея Бурлакова и Александра Семочкина. Сейчас в магазине можно приобрести новые книги этих авторов - «Тени, отраженные в реке времен» (Александр Семочкин) и «Гатчинское реальное училище: 1898-1918. Страницы истории школы №4» (Андрей Бурлаков).