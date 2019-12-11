Мошенница похозяйничала у стариков на 650 тысяч рублей

5-го декабря около 11 утра
в квартиру на улице Слепнева к пожилым людям зашла женщина, которая
представилась работником совета ветеранов. Сначала она попросила хозяина
показать ей пять тысяч рублей, которые он и достал из тайника за холодильником.
Женщина осмотрела купюру и отдала обратно, после чего они вместе пошли в
комнату, где незнакомка провела осмотр хозяина и его супруги. После осмотра она
из комнаты куда-то вышла – за ней никто не следил. Потом вернулась в комнату,
пробыла со стариками еще минут пять и ушла. После ухода этой дамы хозяин
обнаружил, что из сумки на кухне исчезли все хранившиеся там деньги – четверть
миллиона рублей. А из-под пледа на кровати его супруги пропали 400 тысяч.
Ущерб, мягко говоря, значительный.
По факту кражи в крупном
размере, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное
дело.