Мошенница похозяйничала у стариков на 650 тысяч рублей

5-го декабря около 11 утра в квартиру на улице Слепнева к пожилым людям зашла женщина, которая представилась работником совета ветеранов. Сначала она попросила хозяина показать ей пять тысяч рублей, которые он и достал из тайника за холодильником. Женщина осмотрела купюру и отдала обратно, после чего они вместе пошли в комнату, где незнакомка провела осмотр хозяина и его супруги. После осмотра она из комнаты куда-то вышла – за ней никто не следил. Потом вернулась в комнату, пробыла со стариками еще минут пять и ушла. После ухода этой дамы хозяин обнаружил, что из сумки на кухне исчезли все хранившиеся там деньги – четверть миллиона рублей. А из-под пледа на кровати его супруги пропали 400 тысяч. Ущерб, мягко говоря, значительный.

По факту кражи в крупном размере, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.