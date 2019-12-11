Регион – среди лучших по грэпплингу

Организаторами соревнований выступили Минспорт РФ, комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, региональная Федерация спортивной борьбы России, Федерация грэпплинга и грэпплинга-ги.

В состязаниях, прошедших на базе спорткомплекса «Выборг», приняли участие 25 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Республик Карелия и Дагестан, Карачаево-Черкессии, Московской, Вологодской, Ярославской, Брянской и Новгородской областей. Ленинградская область была представлена спортсменами из 15 районов и города Сосновый Бор. Гатчинский район на соревнованиях представили воспитанники Клуба смешанных единоборств ММА Gatchina Fight Team.

Общее число спортсменов составило 536 человек – юношей и девушек в возрасте от 12 до 19 лет. Команда из Ленинградской области вошла в число призеров, завоевав «бронзу» в общекомандном зачете. Гатчинские спортсмены завоевали две медали. В категории спортсменов 16-17 лет до 63 кг второе место занял Тимур Улуханов. В категории 8-9 лет до 33 кг бронзу завоевал Александр Хабек.