Успех команды из Гатчины

Уже много лет в конце ноября для ребят с 7 по 9 класс на берегу Финского залива проводится трехдневный фестиваль, посвященный изучению французского языка. Более 300 человек из разных школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области с углубленным изучением французского языка становятся участниками этого события.

В этом году организаторами этого мероприятия на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Заря» стали Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий, «Французский институт», региональная благотворительная общественная организация «Общество преподавателей французского языка» и Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Балтийский берег».

Гатчинский район представила команда в составе 12 учащихся частного образовательного учреждения «Первая академическая гимназия г. Гатчины» вместе с учителем французского языка Еленой Владимировной Астаховой.

«Русские сезоны в Париже» - именно так звучала тема трехдневных командных соревнований. Она и определила содержание «выходных»: просмотр и анализ художественных фильмов, постановка, показ и видеосъемка спектаклей, творческие мастер-классы, конкурсы, квесты, и все это на французском языке.

С первого дня команда из Гатчины полюбилась публике. На большой сцене ребята разыграли костюмированное театральное представление «Сказки Шахерезады» и закончили свое выступление песней на французском языке. Зал подпевал гатчинским вокалистам и наградил их долгими овациями.

Дальше предстояли сложные испытания на знание и владение французским языком, а также на осведомленность в области театрального искусства. В конкурсах принимали участие не только дети, но и их учителя. Не раз команда ребят «Первой академической гимназии» гордилась своим педагогом Еленой Владимировной.

В результате непростых лингвистических состязаний команда гимназии завоевала два почетных вторых места в конкурсах «Знатоки мира театра» и «Понимание фильмов на французском языке». В последний день «Weekend en francais» в торжественной обстановке ребятам были вручены дипломы, а их учителю Е.В. Астаховой - благодарственное письмо из рук директора Французского института в Санкт-Петербурге за активное участие в подготовке и проведении многодневной творческой игры для учащихся.

Такой результат нельзя назвать случайностью. В гимназии ребята изучают французский язык с 4-го класса и являются постоянными участниками муниципальных и областных олимпиад по французскому языку, занимая призовые места. А недавняя лингвистическая практика в Париже тоже помогла ребятам чувствовать себя увереннее.

Гимназисты вернулись в Гатчину уставшими, но счастливыми, обогатив свой опыт новыми знаниями и впечатлениями.

М.Л. Замотаева, педагог-психолог ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины»