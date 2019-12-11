Успех команды из Гатчины

Уже много лет в конце
ноября для ребят с 7 по 9 класс на берегу Финского залива проводится
трехдневный фестиваль, посвященный изучению французского языка. Более 300 человек
из разных школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области с углубленным изучением
французского языка становятся участниками этого события.
В этом году
организаторами этого мероприятия на базе детского
оздоровительно-образовательного лагеря «Заря» стали Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и информационных технологий, «Французский
институт», региональная благотворительная общественная организация «Общество
преподавателей французского языка» и Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение «Балтийский берег».
Гатчинский район
представила команда в составе 12 учащихся частного образовательного учреждения
«Первая академическая гимназия г. Гатчины» вместе с учителем французского языка
Еленой Владимировной Астаховой.
«Русские сезоны в Париже»
- именно так звучала тема трехдневных командных соревнований. Она и определила
содержание «выходных»: просмотр и анализ художественных фильмов, постановка,
показ и видеосъемка спектаклей, творческие мастер-классы, конкурсы, квесты, и все
это на французском языке.
С первого дня команда из
Гатчины полюбилась публике. На большой сцене ребята разыграли костюмированное
театральное представление «Сказки Шахерезады» и закончили свое выступление
песней на французском языке. Зал подпевал гатчинским вокалистам и наградил их
долгими овациями.
Дальше предстояли сложные
испытания на знание и владение французским языком, а также на осведомленность в
области театрального искусства. В конкурсах принимали участие не только дети,
но и их учителя. Не раз команда ребят «Первой академической гимназии» гордилась
своим педагогом Еленой Владимировной.
В результате непростых
лингвистических состязаний команда гимназии завоевала два почетных вторых места
в конкурсах «Знатоки мира театра» и «Понимание фильмов на французском языке». В
последний день «Weekend en francais» в торжественной обстановке ребятам были
вручены дипломы, а их учителю Е.В. Астаховой - благодарственное письмо из рук
директора Французского института в Санкт-Петербурге за активное участие в
подготовке и проведении многодневной творческой игры для учащихся.
Такой результат нельзя
назвать случайностью. В гимназии ребята изучают французский язык с 4-го класса
и являются постоянными участниками муниципальных и областных олимпиад по
французскому языку, занимая призовые места. А недавняя лингвистическая практика
в Париже тоже помогла ребятам чувствовать себя увереннее.
Гимназисты вернулись в
Гатчину уставшими, но счастливыми, обогатив свой опыт новыми знаниями и
впечатлениями.
М.Л. Замотаева, педагог-психолог
ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины»