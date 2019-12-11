Зрелищные мотогонки прошли под Сяськелево

На соревнования собрались более 40 отчаянных мотогонщиков, которые устроили настоящее шоу, нещадно обливая друг друга грязью из-под колес.

В программе соревнований было представлено два направления – Хард эндуро и ЭндуроКросс. Это двухчасовая гонка на внедорожных мотоциклах по специально подготовленной трассе с рельефом на карьере, скоростными прострелами по лесу и преодолением специально построенных ЭндуроКросс препятствий из бревен, бетонных блоков, грузовых покрышек, камней и гигантских валунов.

Как всегда, победила дружба, задор и взаимовыручка – таскать мотоциклы все-таки удобней компанией. Тем не менее, по количеству набранных баллов первое место занял Сергей Чулочников, на втором месте – Ян Блюмхен. Бронзу присудили Андрею Коробову.

Организатором соревнований выступила АНО спортивно-патриотическое общество «Движение» при поддержке администрации Сяськелевского поселения и администрации Гатчинского района (в рамках программы поддержки социально ориентированных НКО в Гатчинском районе). Идейным вдохновителем и главным организатором площадки является Василий Ситников.

Как рассказал Василий, заброшенный карьер, заваленный мусором, давно привлек его внимание. В этом месте он увидел потенциал для создания площадки, на которую можно будет прийти погулять, заняться спортом, зимой покататься на ледянке и, конечно же, потренироваться на мотоцикле.

- После проведения мероприятия для всех желающих останутся эко-тропы и поручни для пеших подъемов в горки. Зимой, если будет мороз, организуем ледяные горки для детей и для взрослых, - сказал он.