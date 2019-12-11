Зрелищные мотогонки прошли под Сяськелево

На соревнования собрались
более 40 отчаянных мотогонщиков, которые устроили настоящее шоу, нещадно
обливая друг друга грязью из-под колес.
В программе соревнований
было представлено два направления – Хард эндуро и ЭндуроКросс. Это двухчасовая
гонка на внедорожных мотоциклах по специально подготовленной трассе с рельефом
на карьере, скоростными прострелами по лесу и преодолением специально
построенных ЭндуроКросс препятствий из бревен, бетонных блоков, грузовых
покрышек, камней и гигантских валунов.
Как всегда, победила
дружба, задор и взаимовыручка – таскать мотоциклы все-таки удобней компанией.
Тем не менее, по количеству набранных баллов первое место занял Сергей
Чулочников, на втором месте – Ян Блюмхен. Бронзу присудили Андрею Коробову.
Организатором
соревнований выступила АНО спортивно-патриотическое общество «Движение» при
поддержке администрации Сяськелевского поселения и администрации Гатчинского
района (в рамках программы поддержки социально ориентированных НКО в Гатчинском
районе). Идейным вдохновителем и главным организатором площадки является
Василий Ситников.
Как рассказал Василий,
заброшенный карьер, заваленный мусором, давно привлек его внимание. В этом
месте он увидел потенциал для создания площадки, на которую можно будет прийти
погулять, заняться спортом, зимой покататься на ледянке и, конечно же,
потренироваться на мотоцикле.
- После проведения
мероприятия для всех желающих останутся эко-тропы и поручни для пеших подъемов
в горки. Зимой, если будет мороз, организуем ледяные горки для детей и для
взрослых, - сказал он.