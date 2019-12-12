А не пора ли ставить ёлочку?

Заготовка елей для новогодних праздников будет осуществляться в период с 1 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

Граждане Гатчинского района могут заключить договор купли-продажи на заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд в Гатчинском лесничестве по адресу: Гатчина, Красносельское шоссе, 6.

Заготовка елей для новогодних праздников осуществляется на лесных участках, подлежащих расчистке (линии электропередач, трассы газопроводов, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесных дорог), и на других площадях, где не требуется сохранение подроста и насаждений, в количестве не более одной ели на гражданина. Высота ели для новогодних праздников не должна превышать трех метров.

Заготовка ели для новогодних праздников осуществляется на основании договора купли-продажи, заключенного в порядке, установленном Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области:

- договор купли-продажи елей для новогодних праздников для собственных нужд граждан заключается в день обращения в лесничество при наличии паспорта;

- плата по договорам купли-продажи елей для новогодних праздников для собственных нужд не взимается;

- заготовка и транспортировка новогодних елей для новогодних праздников для собственных нужд осуществляется гражданином самостоятельно в течение одного дня, указанного в договоре, при наличии паспорта.

Контроль над заготовкой и транспортировкой новогодних елей будет осуществляться должностными лицами Гатчинского лесничества совместно с сотрудниками УМВД по Гатчинскому району.

Лица, совершившие незаконную заготовку новогодних елей для новогодних праздников, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. В случаях причинения ущерба свыше пяти тысяч рублей предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ с наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей и возмещением причиненного ущерба.

Относитесь к хвойным насаждениям, лесным культурам, плантациям, питомникам бережно, не рубите деревья в запрещенных местах. Лес – это легкие нашей планеты. Поздравляем всех с наступающим Новым Годом!

Коллектив Гатчинского лесничества