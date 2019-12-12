А не пора ли ставить ёлочку?

Заготовка елей для
новогодних праздников будет осуществляться в период с 1 декабря 2019 по 10
января 2020 года.
Граждане Гатчинского
района могут заключить договор купли-продажи на заготовку елей для новогодних
праздников для собственных нужд в Гатчинском лесничестве по адресу: Гатчина,
Красносельское шоссе, 6.
Заготовка елей для
новогодних праздников осуществляется на лесных участках, подлежащих расчистке
(линии электропередач, трассы газопроводов, квартальные просеки,
минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и
лесных дорог), и на других площадях, где не требуется сохранение подроста и
насаждений, в количестве не более одной ели на гражданина. Высота ели для
новогодних праздников не должна превышать трех метров.
Заготовка ели для
новогодних праздников осуществляется на основании договора купли-продажи,
заключенного в порядке, установленном Комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области:
- договор купли-продажи
елей для новогодних праздников для собственных нужд граждан заключается в день
обращения в лесничество при наличии паспорта;
- плата по договорам
купли-продажи елей для новогодних праздников для собственных нужд не взимается;
- заготовка и
транспортировка новогодних елей для новогодних праздников для собственных нужд
осуществляется гражданином самостоятельно в течение одного дня, указанного в
договоре, при наличии паспорта.
Контроль над заготовкой и
транспортировкой новогодних елей будет осуществляться должностными лицами
Гатчинского лесничества совместно с сотрудниками УМВД по Гатчинскому району.
Лица, совершившие
незаконную заготовку новогодних елей для новогодних праздников, несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ. В случаях причинения
ущерба свыше пяти тысяч рублей предусмотрена уголовная ответственность по ст.
260 УК РФ с наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в
размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей и возмещением причиненного ущерба.
Относитесь к хвойным
насаждениям, лесным культурам, плантациям, питомникам бережно, не рубите
деревья в запрещенных местах. Лес – это легкие нашей планеты. Поздравляем всех
с наступающим Новым Годом!
Коллектив Гатчинского лесничества