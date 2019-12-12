Легкомыслие за рулём с тяжёлыми последствиями

Авария случилась 7-го декабря – вечером в пятницу, после четырех, когда уже начало смеркаться, и по Псковской трассе потянулся поток дачников. 36-летний Владимир Х., водитель с 15-летним стражем ехал на отцовском жигуленке со стороны Верево в Гатчину. По его словам, автомобиль ВАЗ-2107 был технически исправен, на зимней шипованной резине с изношенностью в пределах нормы. Погодные условия с точки зрения движения ничем не выделялись: сумерки, пасмурно, без осадков, асфальт сухой. По признанию самого водителя, видимость на данном участке дороги была не ограничена.

Владимир ехал с включенным ближним светом по центру своей полосы. В населенном пункте Вайя, пренебрегая требованиями правил, он продолжал двигаться со скоростью около 80 км/ч вместо положенных шестидесяти. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, о наличии которого он хорошо знал, водитель засмотрелся на мальчиков, переходивших встречную полосу по «зебре». Детей пропускал встречный автомобиль. Отвлекшись на этих пешеходов, водитель «семерки» не заметил людей на собственной полосе движения. Удар в правую фару оказался неожиданным. Молодой человек даже не успел применить экстренное торможение, нажав на тормоз только после удара и проехав так несколько метров. Как и в каком темпе шли пешеходы, он не понял – не видел их до момента ДТП. Заметил, что с автобусной остановки справа на проезжую часть выходят люди, принял влево, чтобы их объехать, потом остановился на правой обочине и понял, что сбил пешеходов.

Водитель, ехавший навстречу, видел аварию на переходе. Подъезжая к «зебре», он заметил пешеходов и заранее начал тормозить. Когда он оказался возле самого перехода, девушка и бабушка с внуком уже заканчивали маневр – до противоположного края проезжей части им оставалось не более метра. И в этот момент их сбил белый ВАЗ-2107. Водитель ничего не предпринял для предотвращения ДТП. Только после аварии он стал останавливаться, проехав еще сто метров вперед с помятым капотом и битой фарой. Свидетель остановился на обочине и бросился к пострадавшим. Лежавшая на дороге женщина была мертва. У мальчика пульс еще прощупывался, девушка сильно пострадала и звала на помощь. Свидетель вызвал «скорую», которая забрала девушку и мальчика.

…Водитель белых «Жигулей» вышел из машины, подошел к месту аварии и увидел лежавших на земле людей: девушку в сознании, женщину и ребенка – без признаков жизни. Вокруг столпились свидетели. Кто-то пытался оказывать помощь пострадавшим. Вызвали «Скорую» и ГАИ. Водитель остался на месте – дожидаться правоохранителей. При его участии была составлена схема ДТП, в качестве причины он сразу назвал собственную невнимательность к дорожной обстановке. Он полностью признал свою вину и изъявил готовность возмещать причиненный вред.

Было возбуждено уголовное дело. Гражданина Х. сначала арестовали, а потом поместили под домашний арест – до окончания предварительного следствия. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

Девушка, пострадавшая под колесами жигулей, была госпитализирована. С сочетанными травмами ее поместили в реанимацию. В результате аварии она получила закрытый перелом крестца, переломы бедра и плеча со смещением.

Пострадавшая рассказала, как в тот день она вышла на автобусной остановке и пошла к переходу. Ни снега, ни дождя не было. Рядом с ней находилась женщина с маленьким мальчиком. Перед «зеброй» все остановились, посмотрели налево. Машина, приближавшаяся со стороны Гатчины, затормозила. Пешеходы двинулись через проезжую часть. Дойдя до разделительной полосы, девушка посмотрела направо и увидела, что на расстоянии пятисот метров к ним со стороны Петербурга приближается белая «семерка». Дорога перед пешеходами была свободна, светили фонари, и они втроем продолжили движение по переходу. Уже дойдя до середины полосы, девушка снова взглянула вправо и поняла, что «семерка» едет слишком быстро и не тормозит. Ускорившись на пару шагов вперед, она почувствовала удар и упала. Несмотря на травмы, девушка осталась в сознании и видела, что женщина и мальчик лежат сзади на дороге.

От удара у нее вылетела серьга из уха, слетели шарф и шапка, у рюкзака оторвались лямки. Проезжавший мимо мужчина остановился, положил ей под голову рюкзак, укрыл и позвонил её матери. Женщина-врач, тоже оказавшаяся в этот момент за рулем на трассе, сделала ей обезболивающий укол. В машине «скорой помощи» ей сказали, что пытаются спасти мальчика. Однако все реанимационные мероприятия были тщетны. Пятилетний ребенок и его бабушка погибли – они получили комплекс повреждений, несовместимых с жизнью.

Выжившая в аварии девушка долго лечилась. Сначала в стационаре, потом амбулаторно, потом проходила реабилитацию. Виновник полностью возместил ей материальный ущерб еще до окончания судебного следствия – 150 тысяч рублей. Кроме того, потерпевшая заявила гражданский иск о компенсации морального вреда в один миллион рублей – за испытанные физические и нравственные страдания в связи с полученными телесными повреждениями. Два месяца она не могла себя самостоятельно обслуживать, была лишена возможности передвигаться и учиться непосредственно в учебном заведении. А до аварии вела активный образ жизни, занималась спортом и танцами.

…Мать погибшего мальчика в тот день отправила его из Гатчины с бабушкой на автобусе в Малое Верево. Об аварии она узнала от родной сестры. В связи с одномоментной гибелью своего сына и матери, тяжело переживая потерю, женщина заявила гражданский иск о компенсации морального вреда – два миллиона рублей. Исковые требования о возмещении имущественного ущерба – расходы на погребение в сумме более четверти миллиона, обвиняемый возместил еще до окончания суда.

Оказавшись на скамье подсудимых, гражданин Х. свою вину признал полностью. В совершенном им преступлении раскаялся и заявил, что очень сожалеет. Согласен возмещать моральный вред всем потерпевшим.

Владимир Х. работает докером-механизатором, живет в Гатчинском районе, сам холост, но имеет 13-летнего ребенка. Ранее не судим. В тот декабрьский вечер, по мнению суда, он проявил преступное легкомыслие: в условиях темного времени суток, при искусственном освещении двигался в населенном пункте со скоростью около 80 км/ч, нарушив Правила дорожного движения. Которые гласят, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства. При возникновении опасности, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. О том, что водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и говорить не приходится.

Гражданин Х. сделал все с точностью до наоборот. Разогнался и, не снижая скорости, проехал пешеходный переход, глядя в другую сторону. Хотя, как было установлено заключением эксперта в области судебной автотехники, в сложившейся ситуации водитель Х. имел возможность избежать наезда, уступив дорогу пешеходам.

Гатчинский городской суд счел вину подсудимого доказанной. В качестве смягчающих обстоятельств было признано наличие малолетнего ребенка у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба, полное признание вины и раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Гражданин Х. ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно. К административной ответственности привлекался один раз за малозначительное нарушение.

Однако, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, суд пришел к выводу, что наказание Владимиру Х. должно быть назначено только в виде реального лишения свободы. Отбывать которое он должен в колонии-поселении, куда осужденный и отправился под конвоем на три года и десять месяцев. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на два с половиной года. Что характерно: данный вид дополнительного наказания распространяется на все время пребывания гражданина Х. в колонии, но при этом срок лишения прав исчисляется с момента отбывания основного наказания. Надо понимать, после отсидки он будет два с лишним года лишен водительских прав.

Потерпевшие заявили гражданские иски о компенсации морального вреда. В их числе и вторая дочь погибшей женщины, Суд счел необходимым удовлетворить исковые требования, заявленные пострадавшей в ДТП девушкой, частично, взыскав с гражданина Х. в ее пользу 600 тысяч рублей. Было принято во внимание, что вина водителя – неосторожная, но пострадавшая нуждается в дальнейшем лечении. Гражданские иски родственников погибших суд постановил удовлетворить в полном размере, взыскав с осужденного, в общей сложности, три миллиона рублей.





По информации ст. помощника прокурора Н.Ю. Икоевой