Награды гатчинских добровольцев

Организаторами форума выступили Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Ресурсный добровольческий центр региона. На форум съехались более 600 добровольцев из всех районов Ленинградской области. Самому опытному волонтеру – более 70 лет, а самому маленькому – всего полгодика. Малышка восседала на руках у мамы, которая является активным волонтером Ленинградской области.

В кинотеатре «Победа» волонтеры встречали друг друга, как добрые друзья – несмотря на проживание в разных районах, они знакомы друг с другом благодаря участию в различных тематических мероприятиях на территории всей Ленинградской области и за ее пределами.

Один из организаторов форума, волонтер из Гатчины Александра Королева рассказала, что сама изъявила желание принять участие в подготовке и проведении мероприятия, несмотря на то, что форум – это, по сути, праздник для всех волонтеров и возможность отдохнуть.

- Волонтеры никогда не отдыхают. Так, делегация волонтеров из Ленинградской области накануне вернулась из Сочи, где они принимали участие во Всероссийском форуме «Добровольцы России». Как только у нас заканчивается одно мероприятие, мы сразу же переходим к подготовке другого, - рассказала Александра.

На вопрос, каким образом они мотивируют волонтеров на работу в любое время, Александра сказала, что главное в этом вопросе – личный пример.

- Настоящие волонтеры работают и в снег, и в дождь, потому что им это интересно. Главное для них – помогать людям, - добавила она.

Представитель волонтерского клуба «ТИМ – ГДМ» Гатчинского Дворца молодежи – учащийся Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Ованес Хачатрян всего год является волонтером, но уже открыл для себя главный секрет добровольческой работы.

- Записался в команду «ТИМ – ГДМ» из интереса, но сразу же затянуло. За этот год понял, что стал добрее, оптимистичнее, начал по-другому относиться к жизни, - сказал он.

Ованес Хачатрян принимал участие во всех акциях и не планирует останавливаться на достигнутом, так как 2020 год для волонтеров – особенно важный. В Год победителя, объявленный в Ленинградской области, волонтеры будут принимать участие в большом количестве патриотических мероприятий.

Заместитель директора по воспитательной работе Таицкой школы, руководитель волонтерского клуба «Тайро» Елена Никонова возглавила делегацию волонтерского клуба на форуме. Кстати, некоторые таицкие волонтеры также выступили организаторами молодежного форума.

- У нас – одни из самых активных, талантливых и креативных волонтеров Ленинградской области. За время своей работы они повзрослели, стали более собранными, научились самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. Ну и, конечно же, они стали намного добрее, - рассказала Елена Юрьевна.

В 2019 году волонтерский клуб «Тайро» проявил себя во время работы по благоустройству Демидовской усадьбы.

- Только вложив свои личные силы и время, понимаешь ценность проделанной работы. Для ребят, которые работали летом в усадьбе, она стала настоящим домом, а они стали частью истории восстановления Демидовской усадьбы. Мы продолжаем поддерживать связь с организаторами проекта и планируем и в следующем году продолжить там работать, - добавила Елена Никонова.

В торжественном открытии форума приняли участие председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Светлана Шлемова и председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов.

- Большое количество волонтеров в нашем регионе в очередной раз подтверждает, что молодежь и «серебряные» волонтеры любят свою родную землю и готовы помогать другим. Для того, чтобы делать добро, возраст не имеет значения, - сказала Светлана Шлемова и пожелала всем участникам форума успехов, крепкого здоровья и хорошей мотивации для дальнейшей работы. Алексей Орлов поздравил волонтеров с профессиональным праздником, который они отмечали накануне – пятого декабря.

Представители правительства Ленинградской области приняли участие в панельной дискуссии «Векторы развития добровольчества», на которой также выступили руководитель проектов дирекции федеральных программ ВОД «Волонтеры Победы» Ксения Юрьева, заместитель исполнительного директора «Российского движения школьников» Сергей Тихонов и начальник сектора по работе со СМИ и общественными объединениями аппарата избирательной комиссии Ленинградской области Ольга Журавленко.

В этот день волонтеры приняли участие в панельных дискуссиях «История успеха: профессиональные компетенции как фактор становления профессиональной карьеры будущего» и «Развитие добровольчества в Ленинградской области», а также обсудили, почему добровольчество сегодня является трендом.

Завершился форум церемонией награждения победителей регионального конкурса «Доброволец Ленинградской области», среди которых – представители Гатчинского района.

В номинация «Событийное волонтерство» победителем стала Региональная общественная организация «Центр Добровольческого развития» под руководством Дарьи Овсяник.

В номинации «Профилактика рискованного поведения» лучшим признан Волонтерский клуб «Тайро» под руководством Елены Никоновой.

В номинации «Волонтеры на выборах» третье место присудили молодежному волонтерскому объединению «Ангелы Добра» из Гатчинского района.

В номинации «Корпоративное волонтерство» победителями стали студентки ГИЭФПТ г.Гатчины Валерия Кургина и Надежда Дмитриева.

В специальной номинации «Бойцы невидимого фронта» отметили команду волонтеров «ТИМ – ГДМ» Гатчинского Дворца молодежи.

Фото: пресс-центр Молодежного совета Гатчинского района