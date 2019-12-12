Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением плановых работ, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     12 Dec 2019

13 декабря с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП

п. Кобралово ул. Цветочная, Луговая, Полевая, Ленинградская, Учительская,  Школьная, Садовая,  Дачная, Сельская,  Городская, пер. Дальний, Партизанская Дорожная, железнодорожная, Юности, дачи, СНТ  «Урожай -1», «Урожай -2», СНТ «Березовая Роща», СНТ «Железнодорожник», СНТ «Березка», СНТ «Прибой»

п. станция Владимирская ул. Петровская д. 1, Городская

 

13 декабря с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП

П. Терволово, ул. Новая, школьная, Ленинградская, Ряхмузи, Садовая, Сельская, дом престарелых, УК ТСЖ «Возрождение», КНС

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