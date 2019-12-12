Плановые отключения в Гатчинском районе

13 декабря с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП
п. Кобралово ул. Цветочная,
Луговая, Полевая, Ленинградская, Учительская,
Школьная, Садовая, Дачная,
Сельская, Городская, пер. Дальний,
Партизанская Дорожная, железнодорожная, Юности, дачи, СНТ «Урожай -1», «Урожай -2», СНТ «Березовая
Роща», СНТ «Железнодорожник», СНТ «Березка», СНТ «Прибой»
п. станция Владимирская ул.
Петровская д. 1, Городская
13 декабря с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП
П. Терволово, ул. Новая,
школьная, Ленинградская, Ряхмузи, Садовая, Сельская, дом престарелых, УК ТСЖ
«Возрождение», КНС