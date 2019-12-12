Победы гатчинских вокалистов

Конкурс-фестиваль
собрал рекордное число участников - более 50 вокалистов и 20 хоров (всего около
600 человек) из самых разных регионов России, а также Эстонии, Армении, Китая. Жюри
конкурса объединило высокопрофессиональных музыкантов, преподавателей
музыкальных вузов, действующих артистов оперных театров.
Конкурс-фестиваль
«Царкосельский» направлен на выявление и поддержку молодых талантливых
исполнителей, повышение уровня профессионального мастерства и исполнительской
культуры, привлечение молодых вокалистов к исполнению старинной музыки и музыки
композиторов XIX века в сопровождении органа.
Учредителем
и организатором конкурса-фестиваля является компания «АртФестиваль». Конкурс
проходит при поддержке Пушкинского благочиния. В 2019 году площадками конкурса
стали Софийский павильон при Софийском соборе и лютеранский храм Воскресения
Христова в Пушкине.
Наш
город на конкурсе представлял коллектив «Студия сольного пения» при Гатчинском
Доме культуры (руководитель Алина Сергеева, концертмейстер Виталий Хабалаев). В
Гатчину талантливые вокалисты вернулись сразу с несколькими призовыми дипломами.
Звание
лауреата I степени в номинации «Академический вокал. Дуэт»
завоевали Виктория Ганжа и Ирина Бухонко.
Диплом
лауреата I степени в номинации «Академический вокал. Соло»
получила Виктория Ганжа.
Диплом
лауреата II степени в номинации «Академический вокал. Соло» - у Сергея
Кузнецова, дипломы лауреатов III степени в номинация «Академический вокал. Соло» - у Анжелики
Галушко и Ирины Бухонко.
Руководитель
Гатчинской «Студии сольного пения» Алина Сергеева признана лучшим вокальным
педагогом.
Победители
конкурса приняли участие в гала-концерте, который состоялся в рамках
филармонической программы концертов в Софийском павильоне.
Напомним,
студия сольного пения Гатчинского Дома культуры была создана в 1990 году. В
2005 году коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
Возрастной диапазон участников – от школьного возраста до старшего поколения. В
репертуаре коллектива - произведения духовной, классической, русской,
зарубежной, современной музыки.
Поздравляем
талантливых гатчинских «соловьев» с заслуженной победой в очередном творческом
состязании!
Юлия
Лысанюк
Фото организаторов конкурса