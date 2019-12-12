Победы гатчинских вокалистов

Конкурс-фестиваль собрал рекордное число участников - более 50 вокалистов и 20 хоров (всего около 600 человек) из самых разных регионов России, а также Эстонии, Армении, Китая. Жюри конкурса объединило высокопрофессиональных музыкантов, преподавателей музыкальных вузов, действующих артистов оперных театров.

Конкурс-фестиваль «Царкосельский» направлен на выявление и поддержку молодых талантливых исполнителей, повышение уровня профессионального мастерства и исполнительской культуры, привлечение молодых вокалистов к исполнению старинной музыки и музыки композиторов XIX века в сопровождении органа.

Учредителем и организатором конкурса-фестиваля является компания «АртФестиваль». Конкурс проходит при поддержке Пушкинского благочиния. В 2019 году площадками конкурса стали Софийский павильон при Софийском соборе и лютеранский храм Воскресения Христова в Пушкине.

Наш город на конкурсе представлял коллектив «Студия сольного пения» при Гатчинском Доме культуры (руководитель Алина Сергеева, концертмейстер Виталий Хабалаев). В Гатчину талантливые вокалисты вернулись сразу с несколькими призовыми дипломами.

Звание лауреата I степени в номинации «Академический вокал. Дуэт» завоевали Виктория Ганжа и Ирина Бухонко.

Диплом лауреата I степени в номинации «Академический вокал. Соло» получила Виктория Ганжа.

Диплом лауреата II степени в номинации «Академический вокал. Соло» - у Сергея Кузнецова, дипломы лауреатов III степени в номинация «Академический вокал. Соло» - у Анжелики Галушко и Ирины Бухонко.

Руководитель Гатчинской «Студии сольного пения» Алина Сергеева признана лучшим вокальным педагогом.

Победители конкурса приняли участие в гала-концерте, который состоялся в рамках филармонической программы концертов в Софийском павильоне.

Напомним, студия сольного пения Гатчинского Дома культуры была создана в 1990 году. В 2005 году коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Возрастной диапазон участников – от школьного возраста до старшего поколения. В репертуаре коллектива - произведения духовной, классической, русской, зарубежной, современной музыки.

Поздравляем талантливых гатчинских «соловьев» с заслуженной победой в очередном творческом состязании!

Юлия Лысанюк

Фото организаторов конкурса