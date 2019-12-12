Возраст зрелищному дзюдо не помеха

Впервые чемпионат прошел в 2013 году по инициативе руководителя физкультурно-спортивного центра «Росич» Сергея Ивановича Тарновского.

Соревнования открылись парадом участников, на котором с приветственными словами выступили глава Дружногорского поселения Ирина Моисеева, глава местной администрации Игорь Отс, представители районного спорткомитета, а также постоянный участник данных соревнований Зураб Хуцураули, который предложил присвоить чемпионату статус турнира памяти Сергея Ивановича Тарновского. Организаторы приняли это предложение и обещали воплотить в жизнь.

Ежегодно на эти соревнования приезжают самые отважные и любящие дзюдо мужчины. В чемпионате приняли участие ветераны дзюдо от 30 до 55 лет из Гатчинского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Накал борьбы, который присутствовал в бескомпромиссных поединках на татами, держал в напряжении болельщиков весь турнир. Борцы, несмотря на свою зрелость, демонстрировали прекрасную технику борьбы, характер и волю к победе. Ветеранов поддерживали юные зрители – воспитанники ФСЦ «Росич», их родители, жители поселка Дружная Горка, особо выделялась группа поддержки детей и внуков участников соревнований.

Победителями в своих весовых категориях и возрастных группах стали: Алексей Ефремов (Тайцы), Дмитрий Бушуев (Гатчина, СК «Сокол»), Дмитрий Зарывалов (Тосно), Александр Петрухин (Санкт-Петербург), Артур Берекенов и Дмитрий Арцыбашев (Санкт-Петербург, «Нарвская застава»), Бабамырат Хемраев, Евгений Архипов, Леонид Соколенко (Кингисепп, «Иппон»), Ярослав Лукашевич (ФСЦ «Росич»), Зураб Хуцураули (Сиверский), Николай Снесарь (Санкт-Петербург).

Призеры чемпионата были награждены кубками, медалями, грамотами, памятными призами и вымпелами. Также призами от спонсора турнира были награждены участники в номинациях: «За волю к победе» - Зураб Хуцураули, «За лучшую технику борьбы» - Александр Петрухин. Самый старший участник Дмитрий Зарывалов (55 лет) получил приз и массу зрительских аплодисментов.

Особенно жаркие поединки состоялись в самой престижной весовой категории – абсолютной, в которой могут принимать участие борцы любой весовой категории от наилегчайшей до супертяжелой.

Победителем в этой категории стал Дмитрий Арцыбашев (93кг) из Санкт-Петербурга («Нарвская застава»), серебряным призером стал Александр Петрухин (78кг) из Санкт-Петербурга, бронзовыми призерами стали Ярослав Лукашевич (82,6 кг) из ФСЦ «Росич» и Николай Снесарь (82 кг) из Санкт- Петербурга.

По информации представителя районного спорткомитета Надежды Быстровой