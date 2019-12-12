Возраст зрелищному дзюдо не помеха

Впервые чемпионат прошел
в 2013 году по инициативе руководителя физкультурно-спортивного центра «Росич»
Сергея Ивановича Тарновского.
Соревнования открылись
парадом участников, на котором с приветственными словами выступили глава
Дружногорского поселения Ирина Моисеева, глава местной администрации Игорь Отс,
представители районного спорткомитета, а также постоянный участник данных
соревнований Зураб Хуцураули, который предложил присвоить чемпионату статус
турнира памяти Сергея Ивановича Тарновского. Организаторы приняли это
предложение и обещали воплотить в жизнь.
Ежегодно на эти
соревнования приезжают самые отважные и любящие дзюдо мужчины. В чемпионате
приняли участие ветераны дзюдо от 30 до 55 лет из Гатчинского района,
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Накал борьбы, который
присутствовал в бескомпромиссных поединках на татами, держал в напряжении
болельщиков весь турнир. Борцы, несмотря на свою зрелость, демонстрировали
прекрасную технику борьбы, характер и волю к победе. Ветеранов поддерживали
юные зрители – воспитанники ФСЦ «Росич», их родители, жители поселка Дружная
Горка, особо выделялась группа поддержки детей и внуков участников
соревнований.
Победителями в своих
весовых категориях и возрастных группах стали: Алексей Ефремов (Тайцы), Дмитрий
Бушуев (Гатчина, СК «Сокол»), Дмитрий Зарывалов (Тосно), Александр Петрухин
(Санкт-Петербург), Артур Берекенов и Дмитрий Арцыбашев (Санкт-Петербург,
«Нарвская застава»), Бабамырат Хемраев, Евгений Архипов, Леонид Соколенко
(Кингисепп, «Иппон»), Ярослав Лукашевич (ФСЦ «Росич»), Зураб Хуцураули
(Сиверский), Николай Снесарь (Санкт-Петербург).
Призеры чемпионата были награждены кубками,
медалями, грамотами, памятными призами и вымпелами. Также призами от спонсора
турнира были награждены участники в номинациях: «За волю к победе» - Зураб
Хуцураули, «За лучшую технику борьбы» - Александр Петрухин. Самый старший
участник Дмитрий Зарывалов (55 лет) получил приз и массу зрительских
аплодисментов.
Особенно жаркие поединки
состоялись в самой престижной весовой категории – абсолютной, в которой могут
принимать участие борцы любой весовой категории от наилегчайшей до
супертяжелой.
Победителем в этой
категории стал Дмитрий Арцыбашев (93кг) из Санкт-Петербурга («Нарвская
застава»), серебряным призером стал Александр Петрухин (78кг) из
Санкт-Петербурга, бронзовыми призерами стали Ярослав Лукашевич (82,6 кг) из ФСЦ
«Росич» и Николай Снесарь (82 кг) из Санкт- Петербурга.
По информации представителя районного спорткомитета Надежды Быстровой