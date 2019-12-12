Вручение паспортов в День Конституции

Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в Доме культуры города Гатчины состоялось торжественное вручение паспортов школьникам города и района. На лицах 14-летних ребят — волнение. Получение главного документа – паспорта гражданина России им предстоит в торжественной обстановке. Поздравить юных жителей Гатчины и Гатчинского района пришел глава города и района Виталий Филоненко.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.