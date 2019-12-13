Депутаты вместе с жителями района вернут к жизни Оредеж

К Сергею Коняеву обратились сразу несколько граждан, проживающих в разных поселениях Гатчинского района, где протекает река Оредеж. Это Почетный гражданин Гатчинского района Александр Семочкин, эколог из Вырицкого поселения Сергей Смирнов, Заслуженный эколог РФ из Рождественского поселения Дмитрий Давыдов, депутат Кобринского поселения Юрий Ильичев, генеральный директор ООО «НПО Энергострой», активист Павел Кубасов, депутат Вырицкого поселения, координатор движения «Солидарная Вырица» Игорь Козьмин.

Главная водная артерия Гатчинского района протяженностью 242 км протекает по нескольким поселениям района, а также в Волосовском и Лужском районах. Оредеж известен своими уникальными природными свойствами. Купание в Оредеже можно приравнять к принятию лечебных радоновых ванн. Но так было давно…

Считается, что после вывода из эксплуатации шести гидроэлектростанций на Оредежском каскаде в 1973 году река начала приходить в запустение, тогда же снизился уровень экологического контроля.

В 2015 году при поддержке партии «Единая Россия» в правительство Ленинградской области было направлено коллективное письмо от жителей Гатчинского района. После чего Комитет по природным ресурсам Ленинградской области организовал проведение аварийных работ на плотинах. Сегодня продолжается работа по приведению, консервации и обслуживанию бывших ГЭС. Уже проведены работы в Рождествено, Чикино, Вырице. Плотины в Сиверском и Белогорке продолжают оставаться в предаварийном состоянии и требуют капремонта. В 2018 году был подготовлен проект для этих двух плотин, сегодня он проходит госэкспертизу. В мае 2019 года начались работы по определению водоохранных зон и зон подтопления. Сегодня идет обработка полученной информации, которая будет готова к началу февраля 2020 года.

Благодаря проведенным мероприятиям поднялся уровень воды в реке, появилась нормальная проточность, и за три года ушел весь наплывной мусор с берегов. Силами местных администраций также проводятся субботники по очистке прибрежных территорий. Тем не менее, дно Оредежа продолжает оставаться сильно заиленным, где-то изменилось русло реки, появились большие заводи, которые затянуло донными отложениями.

Руководство Федерального агентства водных ресурсов «Невско-Ладожское бассейное водное управление» и Комитета по природным ресурсам Ленинградской области заявили, что полноценная очистка реки Оредеж возможна только после ремонта очистных сооружений.

На соответствующий запрос активисты получили ответ за подписью заместителя главы администрации Гатчинского района Владимира Норкина. Письмо гласило, что «модернизация канализационных очистных сооружений в Вырице предусмотрена на 2026-2027 годы по концессионному соглашению с АО «Коммунальные системы Гатчинского района», в ведении которого находятся данные очистные сооружения». Жители считают, что это слишком большая отсрочка, так как экосистема Оредежа разрушается все больше с каждым годом.

Павел Кубасов также рассказал, что руководство ООО «Гатчинская гольф-деревня» выразили готовность провести реконструкцию очистных сооружений в Вырице за свой счет и задействовать поселок Сусанино, где также не работает система очистки, попросив за это возможность эксплуатировать очистные сооружения. Но генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Антон Бойко отказал.

Сергей Смирнов добавил, что в Вырице также остро стоит проблема несанкционированной канализации в частном секторе, когда нечистоты напрямую попадают в Оредеж. Также экологическую ситуацию усугубляет устаревшая система канализации Вырицкой больницы.

В ходе встречи активисты с ностальгией вспоминали проект особо охраняемой природной территории «Верхний Оредеж», который содержал единую концепцию по охране природы, культурного наследия и определенного регламента хозяйственной деятельности. К сожалению, проект так и остался на бумаге.

По итогам обсуждения было принято решение создать Общественный совет и разработать дорожную карту по восстановлению реки Оредеж, которая будет включать реконструкцию очистных сооружений, очистку дна реки и многое другое, также необходимо придать реке Оредеж особый статус.

Сергей Коняев заверил экологических активистов, что выступит с этим вопрос в Законодательном собрании Ленинградской области и обсудит проблему с коллегами по фракции «Единая Россия» в областном парламенте.

- Мы будем поддерживать связь с Общественным советом и принимать все решения сообща. Мы должны вернуть Оредежу его первозданный вид. Тем более, что сегодня вопросы экологической безопасности выходят на первый план, - резюмировал Сергей Коняев.

На прием к Сергею Коняеву также пришла жительница Гатчины Ирина Сосновских, которая попросила обратить внимание на двор, объединяющий сразу несколько многоквартирных домов в центральной части города – улица Киргетова, 14, 16, улица Гагарина 13, 15, 17, проспект 25 Октября, 37. В центре двора осталась только старая песочница и качель. Граждане подготовили коллективное письмо, собрали большое количество подписей и обратились к Сергею Коняеву с просьбой построить у них во дворе детскую и спортивную площадки, оборудовать парковочные места, провести благоустройство.

Сергей Коняев рассказал, что вместе с Людмилой Тептиной уже запланировал выделить в следующем году по 400 тысяч рублей на благоустройство двора, но этого будет недостаточно.

- Попробуем включить благоустройство двора в партийный проект, благодаря которому в прошлом году нам удалось построить несколько хороших площадок. Заявленная территория большая, интересная. Обязательно поможем, - отметил Сергей Коняев.

Также Ирина Сосновских пожаловалась на соседей, которые выгуливают собак больших пород без намордника, подвергая детей опасности. Сергей Коняев подчеркнул, что необходимо усилить контроль над соблюдением закона, а жителям – не бояться и обращаться в соответствующие органы, чтобы наказать нарушителей.

Житель частного сектора микрорайона Малая Загвоздка в городе Гатчине Алексей Левихин обратился к Сергею Коняеву с жалобой на местные власти, которые отнесли их территорию к зоне реновации. Речь идет сразу о пяти улицах Гатчины – Металлистов, Правды, Строителей, Максимкова, Железнодорожной, а также садоводствах, расположенных неподалеку. Проект реновации рассчитан до 2035 года. Таким образом, до этого времени жители не имеют право что-либо строить или менять на своих участках, но и местные власти не будут никак развивать эту часть города. В коллективном письме они попросили Сергея Коняева выяснить, на каком основании 1,5 тысячи человек стали заложниками территории, на которой они проживают.

- Никто не может нам объяснить, как нас будут расселять. Мы лишены прав как граждане России, мы не можем ничего построить – ни дом, ни гараж. Администрация поменяла правила землепользования и застройки, забыв спросить нас, - посетовал Алексей Левихин.

Сергей Коняев обещал лично обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также в администрацию Гатчинского района.

Также в этот день к Сергею Коняеву обращались с вопросами благоустройства памятника жертвам политических репрессий на городском кладбище в Пижме и мемориала Строганов мост в Сиверском. Председатель Большого семейного Совета Гатчинского района Галина Седова предложила открыть новое отделение на базе библиотеки им. А.И. Куприна в Гатчине. Председатель Дружногорского семейного совета Татьяна Иванова обратилась с просьбой выделить средства на приобретение новогодних подарков детям. Жительница многоквартирного дома на улице Красной в Гатчине пожаловалась на аварийное состояние своей квартиры. Председатель Совета бывших несовершеннолетних узников Гатчинского района Галина Богатырь также просила обратить внимание на неудовлетворительное состояние помещения, где располагается общественная организация.

- Вопросы, с которыми обратились граждане, много. Какие-то можно решить на местном уровне, какие-то буду выносить на региональный. В любом случае, благодарю жителей Гатчины и Гатчинского района за доверие, - сказал Сергей Коняев.