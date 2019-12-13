Этот день мы ждали долго…

Этот день мы ждали долго…

Сегодня в Гатчине в торжественной обстановке прошло открытие нового детского сада №52 в жилом квартале IQ-Гатчина.

Рубрики : Городская среда     13 Dec 2019

Уже в понедельник малыши переступят порог нового дошкольного учреждения.

 

Подробности читайте в «Гатчинской правде».

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