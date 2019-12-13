Кто и зачем проводит межевание в гатчинских парках?

Бурная дискуссия развернулась в социальных сетях. Под фотографиями межевых знаков на фоне Черного озера писали, что «похоже, прогулки по Приоратскому парку скоро закончатся: по верху кругом поставили столбы».
Такие же столбы гатчинцы
зафиксировали и в другом парке, в том числе у водопада.
- Межевая табличка - это не признак благоустройства. Что-то
удумали против обывателей, - насторожились одни.
- Идет планирование благоустройства. Теперь молимся, чтобы сделали
все по уму и не тяп-ляп, - пишут другие.
- Часть территории
Приоратского парка, самую лучшую, красивую, вместе с самим замком отдали в
распоряжение Дворца-музея. Будет поставлен забор, а в будущем и плата за вход.
Для гатчинцев останется часть Приоратского парка. Это давно известно, -
утверждают третьи.
Вот как прокомментировал появление межевых знаков заместитель директора по садово-парковому
хозяйству ГМЗ «Гатчина» Александр Мезенко.
- На территории музея-заповедника
«Гатчина» производится топосъемка с целью установления точных границ парковых
территорий. Также фиксируется расположение подземных инженерных сетей: кабелей,
колодцев, канализации и т.д.
Работы ведутся в Гатчинском парке, в Зверинце
(он передан музею-заповеднику «Гатчина» в августе) и на участке Приоратского парка,
прилегающем к Приоратскому дворцу (с июля он входит в состав ГМЗ «Гатчина»).
В дальнейшем мы планируем использовать эти
данные при планировании и проведении различных парковых работ.
Татьяна Можаева
Фото Анны Мелешко