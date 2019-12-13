Кто и зачем проводит межевание в гатчинских парках?

Бурная дискуссия развернулась в социальных сетях. Под фотографиями межевых знаков на фоне Черного озера писали, что «похоже, прогулки по Приоратскому парку скоро закончатся: по верху кругом поставили столбы».

Такие же столбы гатчинцы зафиксировали и в другом парке, в том числе у водопада.

- Межевая табличка - это не признак благоустройства. Что-то удумали против обывателей, - насторожились одни.

- Идет планирование благоустройства. Теперь молимся, чтобы сделали все по уму и не тяп-ляп, - пишут другие.

- Часть территории Приоратского парка, самую лучшую, красивую, вместе с самим замком отдали в распоряжение Дворца-музея. Будет поставлен забор, а в будущем и плата за вход. Для гатчинцев останется часть Приоратского парка. Это давно известно, - утверждают третьи.

Вот как прокомментировал появление межевых знаков заместитель директора по садово-парковому хозяйству ГМЗ «Гатчина» Александр Мезенко.

- На территории музея-заповедника «Гатчина» производится топосъемка с целью установления точных границ парковых территорий. Также фиксируется расположение подземных инженерных сетей: кабелей, колодцев, канализации и т.д.

Работы ведутся в Гатчинском парке, в Зверинце (он передан музею-заповеднику «Гатчина» в августе) и на участке Приоратского парка, прилегающем к Приоратскому дворцу (с июля он входит в состав ГМЗ «Гатчина»).

В дальнейшем мы планируем использовать эти данные при планировании и проведении различных парковых работ.

Татьяна Можаева

Фото Анны Мелешко