«Мы за здоровый образ жизни» - так решила молодежь района

Форум проходил на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Ребят сопровождала заместитель директора по воспитательной работе школы № 2 Елена Филимонова. Всего в работе форума приняли участие более ста человек.

Торжественное открытие Форума состоялось в Таицком культурно-досуговом центре. С приветственным словом к участникам обратились главный специалист комитета образования Гатчинского района Ирина Пулина, заведующий отделением по организации и координации профилактической работы областного Центра медицинской профилактики города Пскова Ирина Гайдук, волонтеры клуба «Тайро», его руководитель Елена Никонова, волонтеры из города Луга. Концертную программу праздника подготовили ансамбль «Импульс» и Школа танцев KEEPtheMOVE.

Программа двухдневного Форума была насыщена различными мероприятиями. Среди них игры на командообразование, работа интерактивных площадок, дискотека, танцевальный марафон «Зумба», семинар для заместителей директоров по воспитательной работе. Ребята приняли участие в диспуте на тему «Сохранение репродуктивного здоровья подростков», учились организовывать досуг, узнали о культуре здоровья молодежи. Также была проведена работа по профилактике употребления ПАВ через формирование навыков общения. Все ребята получили сертификаты об участии во II Форуме активной молодежи Гатчинского района.

Команда Гатчинской школы № 2 выражает благодарность комитету образования и спорткомитету Гатчинского района, а также всем организаторам, принявшим участие в подготовке и проведении Форума. Отдельное спасибо –Ирине Пулиной и всем сотрудникам лагеря «Лесная сказка».