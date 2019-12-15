Фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине»

Программа:

Дворцовый плац

1 – 8 января

11.00 – 20.00 — Рождественская ярмарка

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 — «Кто при Дворе важнее?» — новогодние интермедии, хороводы, подвижные игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

*Внимание! Гатчинский дворец открыт с 2 января.

3 января

13.30, 14.30, 15.30 — «В Новогоднем вихре» — праздничная программа творческих коллективов Гатчинского Муниципального района.

7 января

14.30 — «А в Иерусалиме радостно звонили…» — праздничная Рождественская программа артистов театра «Малый Трианон».

Гатчинский дворец

31 декабря

19.00 — «В ожидании Новогодней ночи…» — зажигаем главную дворцовую Ёлку на Мраморной лестнице Филармонический концерт в Белом зале Гатчинского дворца. Билеты скоро в продаже на сайте и в кассах музея-заповедника «Гатчина».

Ежедневно со 2 по 8 января:

11.00 – 17.00 — «Дворец и семеро мышат» — квест для меня, мамы и папы. Парадные залы

11.00 – 17.00 — «Мультмарафон». II этаж Мраморной лестницы

11.00 – 17.00 — открыты Детские комнаты

12.00 – 17.00 — «Новогодние мастерские» для детей от 5 лет

12.00 – 16.00 — Фотозона «Тут был Я». Комнаты Детской гостиной

12.00 – 17.00 — «Слушаем музыку Новогоднего настроения». Легкая фортепианная музыка. Белый зал

12.15 — Поём хором у Новогодней Ёлки с Дедом Морозом. Белый зал

12.30 — «Зимние танцы». Парадные залы

12.30 – 17.00 — Приоткрываем завесу судьбы: гадания на кофейных зернах и картах Таро, ароматические гадания (исполнители: маги ассоциации «Праздник жизни», Санкт-Петербург). III этаж, Выставочные залы

13.00, 14.00 — «Петрушкин ряд» — кукольный спектакль театра «Папьемашенники». I этаж Мраморной лестницы

13.00 — «Ах, душечка, хороша!», русская плясовая. Белый зал

13.00 – 15.00 — Экскурсионный винегрет «Гатчинский дворец и все, все, все…» Вас встретят дама-медиум, горничная, камер-юнгфера, художник и фотограф, которые расскажут об обитателях дворца и вовлекут в салонные игры и развлечения, популярные в конце XIX века. Парадные залы

13.00 – 16.00 — «Чудовищный эксперимент «Измененная атмосфера». Подземный ход

13.00 – 16.15 — «Новогодние мечты» — мастерская маленьких мечтателей. Ваши пожелания зажгут свет в окнах дворца. III этаж Центрального корпуса

13.30 — «Гатчинские балетные сезоны» «Русская» Матильды Кшесинской. Белый зал

13.30 — «ИллюзионЪ для взрослых» — господин Роман с ассистентками. Аттракцион, выдержанный в эстетике начала XX века. III этаж Мраморной лестницы

14.00 — «Все дело в шляпке». Театрализованный показ шляпок с преображением публики. В головном уборе в стилистике начала прошлого столетия зрительницы примерят на себя образ телефонистки, суфражистки, почтенной супруги государственного чиновника или молодой вдовы разбогатевшего помещика. Фойе Театра

14.30 — Фотографируемся с «Белой уточкой» — фрейлиной парковых озер. III этаж Мраморной лестницы

14.30 — «В поисках белого зверя» — квест для детей и родителей. Аванзал

15.00 — «Следуйте за белым кроликом», фокусы для детей и родителей от господина Романа. Программа-иллюзион завершится визитом настоящего Деда Мороза. II этаж Мраморной лестницы

15.15 — Фотографируемся с «Белкой» — фрейлиной паркового общества. I этаж Мраморной лестницы

15.30 — «Фик-фок, да и только…» БалЪ-экспромт в атмосфере начала XX века (при участии артистов театра «Малый Трианон»). Белый зал

16.00 — Новогодние и Рождественские концерты артистов «Петербург-концерта». Зал Театра

16.15 — Фотографируемся с «Зайцем» — унтер-офицером полка Егерей. III этаж, Выставочные залы

16.45 — «А Дед Мороз на саксе фау – фау…», музыкальный подарок. Белый зал

17.00 – 19.00 — «Эйн момент». Фотографiя Сергея Прокудина-Горского. Снимки производятся при усовершенствованномъ электрическом освѣщении. Белый зал

17.00 — «ИллюзионЪ для взрослых» — господин Роман с ассистентками. Аттракцион, выдержанный в эстетике начала XX века. Фойе Театра

3 и 5 января

15.00 — «Новыя образы» — БалЪ-показ платьев, созданных в стилистике начала XX века. Сопровождается вокальными и хореографическими номерами. Фойе Театра

Участие — по входным билетам в музей.

Приоратский дворец

Ежедневно со 2 по 8 января

16.00 — «Зимний сон старого замка». Рождественская программа для детей и их родителей по сказкам народов мира.

6 – 7 января

17.30 — Рождественский вертеп. Фольклорная музейная программа с переодеванием.