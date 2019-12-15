Фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине»

Программа:
Дворцовый плац
1
– 8 января
11.00
– 20.00 — Рождественская ярмарка
13.00,
14.00, 15.00, 16.00 — «Кто при Дворе важнее?» — новогодние интермедии,
хороводы, подвижные игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.
*Внимание!
Гатчинский дворец открыт с 2 января.
13.30,
14.30, 15.30 — «В Новогоднем вихре» — праздничная программа творческих
коллективов Гатчинского Муниципального района.
14.30
— «А в Иерусалиме радостно звонили…» — праздничная Рождественская программа
артистов театра «Малый Трианон».
Гатчинский
дворец
31
декабря
19.00
— «В ожидании Новогодней ночи…» — зажигаем главную дворцовую Ёлку на Мраморной
лестнице Филармонический концерт в Белом зале Гатчинского дворца. Билеты скоро
в продаже на сайте и в кассах музея-заповедника «Гатчина».
11.00
– 17.00 — «Дворец и семеро мышат» — квест для меня, мамы и папы. Парадные залы
11.00
– 17.00 — «Мультмарафон». II этаж Мраморной лестницы
11.00
– 17.00 — открыты Детские комнаты
12.00
– 17.00 — «Новогодние мастерские» для детей от 5 лет
12.00
– 16.00 — Фотозона «Тут был Я». Комнаты Детской гостиной
12.00
– 17.00 — «Слушаем музыку Новогоднего настроения». Легкая фортепианная музыка.
Белый зал
12.15
— Поём хором у Новогодней Ёлки с Дедом Морозом. Белый зал
12.30
— «Зимние танцы». Парадные залы
12.30
– 17.00 — Приоткрываем завесу судьбы: гадания на кофейных зернах и картах Таро,
ароматические гадания (исполнители: маги ассоциации «Праздник жизни»,
Санкт-Петербург). III этаж, Выставочные залы
13.00,
14.00 — «Петрушкин ряд» — кукольный спектакль театра «Папьемашенники». I этаж
Мраморной лестницы
13.00
— «Ах, душечка, хороша!», русская плясовая. Белый зал
13.00
– 15.00 — Экскурсионный винегрет «Гатчинский дворец и все, все, все…» Вас
встретят дама-медиум, горничная, камер-юнгфера, художник и фотограф, которые
расскажут об обитателях дворца и вовлекут в салонные игры и развлечения,
популярные в конце XIX века. Парадные залы
13.00
– 16.00 — «Чудовищный эксперимент «Измененная атмосфера». Подземный ход
13.00
– 16.15 — «Новогодние мечты» — мастерская маленьких мечтателей. Ваши пожелания
зажгут свет в окнах дворца. III этаж Центрального корпуса
13.30
— «Гатчинские балетные сезоны» «Русская» Матильды Кшесинской. Белый зал
13.30
— «ИллюзионЪ для взрослых» — господин Роман с ассистентками. Аттракцион,
выдержанный в эстетике начала XX века. III этаж Мраморной лестницы
14.00
— «Все дело в шляпке». Театрализованный показ шляпок с преображением публики. В
головном уборе в стилистике начала прошлого столетия зрительницы примерят на
себя образ телефонистки, суфражистки, почтенной супруги государственного
чиновника или молодой вдовы разбогатевшего помещика. Фойе Театра
14.30
— Фотографируемся с «Белой уточкой» — фрейлиной парковых озер. III этаж
Мраморной лестницы
14.30
— «В поисках белого зверя» — квест для детей и родителей. Аванзал
15.00
— «Следуйте за белым кроликом», фокусы для детей и родителей от господина
Романа. Программа-иллюзион завершится визитом настоящего Деда Мороза. II этаж
Мраморной лестницы
15.15
— Фотографируемся с «Белкой» — фрейлиной паркового общества. I этаж Мраморной
лестницы
15.30
— «Фик-фок, да и только…» БалЪ-экспромт в атмосфере начала XX века (при участии
артистов театра «Малый Трианон»). Белый зал
16.00
— Новогодние и Рождественские концерты артистов «Петербург-концерта». Зал
Театра
16.15
— Фотографируемся с «Зайцем» — унтер-офицером полка Егерей. III этаж,
Выставочные залы
16.45
— «А Дед Мороз на саксе фау – фау…», музыкальный подарок. Белый зал
17.00
– 19.00 — «Эйн момент». Фотографiя Сергея Прокудина-Горского. Снимки
производятся при усовершенствованномъ электрическом освѣщении. Белый зал
17.00
— «ИллюзионЪ для взрослых» — господин Роман с ассистентками. Аттракцион,
выдержанный в эстетике начала XX века. Фойе Театра
15.00
— «Новыя образы» — БалЪ-показ платьев, созданных в стилистике начала XX века.
Сопровождается вокальными и хореографическими номерами. Фойе Театра
Участие
— по входным билетам в музей.
Приоратский
дворец
Ежедневно
со 2 по 8 января
16.00
— «Зимний сон старого замка». Рождественская программа для детей и их родителей
по сказкам народов мира.
6
– 7 января
17.30
— Рождественский вертеп. Фольклорная музейная программа с переодеванием.