В Малом Верево построен спорткомплекс

Одноэтажное здание включает спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, кабинет дежурного врача, тренерскую. Основной спортзал предназначен для физкультурно-оздоровительных мероприятий с игровыми полями для волейбола и баскетбола. Пропускная способность составляет 30 человек единовременно.

После постановки на кадастровый учет объект будет передан в оперативное управление Веревскому сельскому культурно-досуговому центру.

Стоимость строительно-монтажных работ составила 80 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.