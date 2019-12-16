В Малом Верево построен спорткомплекс

В Малом Верево построен спорткомплекс

В деревне Малое Верево Гатчинского района введен в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Рубрики : Спорт     16 Dec 2019

Одноэтажное здание включает спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, кабинет дежурного врача, тренерскую. Основной спортзал предназначен для физкультурно-оздоровительных мероприятий с игровыми полями для волейбола и баскетбола. Пропускная способность составляет 30 человек единовременно.

После постановки на кадастровый учет объект будет передан в оперативное управление Веревскому сельскому культурно-досуговому центру.

Стоимость строительно-монтажных работ составила 80 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.  

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