В Малом Верево построен спорткомплекс

Одноэтажное здание включает
спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, кабинет дежурного врача,
тренерскую. Основной спортзал предназначен для физкультурно-оздоровительных
мероприятий с игровыми полями для волейбола и баскетбола. Пропускная
способность составляет 30 человек единовременно.
После постановки на кадастровый учет
объект будет передан в оперативное управление Веревскому сельскому
культурно-досуговому центру.
Стоимость строительно-монтажных
работ составила 80 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств
областного и местного бюджетов.