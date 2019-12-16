Водитель, пристегни ремень!

Баннеры предупреждают водителей об опасности выезда на встречную полосу, необходимости пристегнуть ремень безопасности и сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.
Дорожники
также обращают внимание пешеходов на необходимость носить светоотражающие
значки на куртках и сумках. В темное время суток это позволяет водителю увидеть
пешехода на дороге значительно раньше и вовремя затормозить.
В
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году
дорожники ликвидировали 20 мест концентрации ДТП на региональных трассах. Там
нанесена желтая разметка, поставлены камеры фиксации скоростного режима,
оборудованы дополнительные светофоры и освещение.