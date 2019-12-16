Водитель, пристегни ремень!

Водитель, пристегни ремень!

На региональных трассах Ленинградской области появилась социальная реклама, призывающая автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Рубрики : Общество     16 Dec 2019

Баннеры предупреждают водителей об опасности выезда на встречную полосу, необходимости пристегнуть ремень безопасности и сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.

Дорожники также обращают внимание пешеходов на необходимость носить светоотражающие значки на куртках и сумках. В темное время суток это позволяет водителю увидеть пешехода на дороге значительно раньше и вовремя затормозить.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году дорожники ликвидировали 20 мест концентрации ДТП на региональных трассах. Там нанесена желтая разметка, поставлены камеры фиксации скоростного режима, оборудованы дополнительные светофоры и освещение. 

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