Людмила Ермошкина – синоним высокого профессионализма

Людмила Ермошкина – синоним высокого профессионализма

Сегодня свой юбилейный день рождения встретила Почетный гражданин Гатчинского района Людмила Григорьевна Ермошкина.

Рубрики : Общество     17 Dec 2019

Руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим поздравили Людмилу Григорьевну с юбилеем:

- Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилейным Днем рождения!

Ваш трудовой путь – это пример истинного служения во имя жизни и здоровья жителей Гатчинского района. Ваше имя – синоним высокого профессионализма и чуткого отношения к людям. Вы справедливо заслужили авторитет самого народного доктора и звания Почетного жителя Гатчинского района.

 Вы внесли неоценимый вклад в развитие здравоохранения Гатчинского района и Ленинградской области, реализовав не один проект по внедрению современных высокотехнологичных стандартов диагностики и лечения больных. Для молодого поколения докторов Вы - настоящий образец преданности выбранной профессии.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Фото: Гатчинская служба новостей

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