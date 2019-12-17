Людмила Ермошкина – синоним высокого профессионализма

Сегодня свой юбилейный день рождения встретила Почетный гражданин Гатчинского района Людмила Григорьевна Ермошкина.
Руководители
Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим поздравили Людмилу
Григорьевну с юбилеем:
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Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилейным Днем рождения!
Ваш
трудовой путь – это пример истинного служения во имя жизни и здоровья жителей
Гатчинского района. Ваше имя – синоним высокого профессионализма и чуткого
отношения к людям. Вы справедливо заслужили авторитет самого народного доктора и
звания Почетного жителя Гатчинского района.
Вы
внесли неоценимый вклад в развитие здравоохранения Гатчинского района и
Ленинградской области, реализовав не один проект по внедрению современных
высокотехнологичных стандартов диагностики и лечения больных. Для молодого поколения
докторов Вы - настоящий образец преданности выбранной профессии.
Желаем
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Фото: Гатчинская служба новостей
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