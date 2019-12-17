Людмила Ермошкина – синоним высокого профессионализма

Руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим поздравили Людмилу Григорьевну с юбилеем:

- Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилейным Днем рождения!

Ваш трудовой путь – это пример истинного служения во имя жизни и здоровья жителей Гатчинского района. Ваше имя – синоним высокого профессионализма и чуткого отношения к людям. Вы справедливо заслужили авторитет самого народного доктора и звания Почетного жителя Гатчинского района.

Вы внесли неоценимый вклад в развитие здравоохранения Гатчинского района и Ленинградской области, реализовав не один проект по внедрению современных высокотехнологичных стандартов диагностики и лечения больных. Для молодого поколения докторов Вы - настоящий образец преданности выбранной профессии.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Фото: Гатчинская служба новостей