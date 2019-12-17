Лучший подарок к Новому году – место в новом детском саду

В шесть групп нового детского сада комбинированного вида уже приняты 175 детей, в том числе 80 малышей ясельного возраста. По условиям контракта застройщик передан новое дошкольное учреждение в муниципальную собственность.

В торжественной церемонии открытия детского сада приняли участие депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина, глава Гатчины и района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Гатчинском и Лужском районах, главный государственный санитарный врач по Гатчинскому и Лужскому районам Николай Васев. Они перерезали красную ленточку под аплодисменты воспитанников детского сада и их родителей.

Лариса Пункина зачитала приветственный адрес от имени депутатов областного парламента и выразила уверенность, что каждое утро дети с удовольствием будут спешить «в страну детства, где царит добро, творчество и успех». Виталий Филоненко пожелал детям, их родителям и всему коллективу удачи и хорошего настроения.

- Здорово, что 2019 год мы провожаем таким замечательным событием и в Гатчине появилось еще одно детское учреждение, которого мы так долго ждали. Желаю родителям детишек мудрости и терпения, чтобы пройти этот важный этап в жизни каждого ребенка и достойно подготовиться к школе. А детям желаю счастливого детства с новыми игрушками, праздниками и самое главное – общением, - сказала Людмила Нещадим.

Елена Глыбина выразила надежду, что через четыре года первые воспитанники нового детского сада пойдут в новую школу, которую должны построить в этом квартале, а Николай Васев пожелал коллективу учреждения спокойной санитарной эпидемиологической обстановки.

После небольшой концерта, который устроили дошколята почетным гостям, заведующая детским садом Светлана Колюбакина провела для гостей экскурсию. Оформление детского сада выполнено по мотивам сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен. Сюжеты детских сказок также использованы для оформления групповых помещений, которые оснащены детской игровой мебелью, выполненной по индивидуальному проекту руководителя дошкольного учреждения. Здание детского сада оборудовано системой видеонаблюдения.

На первом этаже размещены помещения пищеблока. В детском саду оборудован медицинский блок, оформлены и оснащены музыкальный и физкультурный залы, ИЗО-студия, комната конструирования «Лего» с 3D-принтером. Также скоро в садике появится свой скалодром и соляная комната. Второй и третий этажи оформлены по темам «Правила дорожного движения» и «Правила пожарной безопасности». Особая расцветка здания в сочетании светлых и темных тонов, использование пиксельных фасадов вызывает дополнительный интерес детей и взрослых.

Пожелаем детишкам положительных эмоций и хороших впечатлений в новом детском саду!





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