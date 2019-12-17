В честь Героев Отечества

Фестиваль открыл солист вокальной студии «Звуки радости» Иван Насолодин (руководитель Елена Соколова, ККЦ «Юбилейный» пос. Сиверский) исполнив песню, которая дала название фестивалю - «От героев былых времен…». Зал слушал её, стоя.

Участников фестиваля и многочисленных зрителей приветствовали советник губернатора Ленинградской области, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, председатель совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Александр Резвый, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и Татьяна Бездетко.

- Очень здорово, что наши дети, внуки и уже правнуки будут петь на одной сцене военно-патриотические песни. Они очень доходчиво позволяют понять, что пережил наш народ. Важно, что на таких мероприятиях нет возрастного ценза, – отметил Юрий Олейник.

Приветственный адрес от руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим зачитал заместитель главы администрации Сергей Голованов.

- Надеемся, что наш фестиваль поможет сохранить духовную память нашего народа, традиции защитников Отечества и станет одним из символов бережного отношения к культурным и историческим ценностям нашей Родины и внесет вклад в патриотическое воспитание граждан, - было сказано в приветственном адресе.

В этот день на одной сцене выступали ветераны и дошколята, лауреаты всевозможных конкурсов и новички. Так, юная Виктория Трухан из Гатчины исполнила песню «Мой дедушка – герой». А Светлана Борисова из пос. Большие Колпаны спела «Балладу о красках» – песню, с которой ровно 50 лет назад успешно выступила на Фестивале самодеятельного искусства в Казахской ССР.

Всего прозвучало более 30 разножанровых произведений, которые напомнили о героическом прошлом нашей страны. И хотя фестиваль – не конкурс, без наград не обошлось. Приз зрительских симпатий, по итогам голосования, вручили Валентину Агаеву из Гатчины за исполнение песни «Журавли». Коллектив из Терволово «С песней по жизни» удостоился специального приза от Совета ветеранов Гатчинского района за исполнение лиричной композиции «Купола России».

Стоит отметить, что данный фестиваль был проведен благодаря финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе».



